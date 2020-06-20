Минск искрит перед президентскими выборами. Объясняем, что происходит в Белоруссии

Кампания по выборам президента Белоруссии вступила в активную фазу. 19-го июня завершился сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов. Результатами могут похвастать пять человек. На первом месте с полутора миллионами подписей действующий президент Александр Лукашенко. С отрывом, на втором месте, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, находящийся ныне в СИЗО КГБ республики. За него отдали голоса при сборе подписей 426 тысяч человек.

Валерий Цепкало смог набрать 200 тысяч голосов граждан Белоруссии в свою поддержку, еще двое потенциальных кандидатов, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская, выполнили необходимый «кандидатский минимум» - за них свои подписи поставили по 100 тысяч граждан страны.

ДИСПОЗИЦИЯ ПЕРЕД «БИТВОЙ»

Пожалуй, впервые за все годы руководства республикой Лукашенко выборная кампания стала по-настоящему интригующей. И дело здесь не столько в том, что белорусская оппозиция созрела, окрепла и объединилась, сколько в поведении Александра Григорьевича в последнее время. Надо сказать, что он удивил многих в своей республике неожиданными заявлениями и поступками. Особенно в отношениях с Россией.

Неоднократная критика действий Москвы, как во время пандемии коронавируса, так и по другим вопросам, в частности, по торговым отношениям, по ценам на российские нефть и газ, демарши в поисках альтернативных источников углеводородов, требования распространить на белорусские предприятия внутрироссийские льготы и прочие высказывания, которые трудно назвать добрососедскими. Между тем, Москва сразу заявила, что выборы президента – сугубо внутреннее дело суверенной республики и выбор белорусских избирателей, а никаких кандидатов Кремля как не было, так нет и не будет.

Позиционирование потенциальных кандидатов провластные политологи республики, не мудрствуя лукаво, провели по разделительной черте: «батька» - как еще недавно называли Лукашенко в республике – хранитель суверенитета, строитель независимой Белоруссии, а его соперники, особенно, самый опасный, просто обязан, по их мнению, быть «предателем» и занимать пророссийскую позицию. И так получилось, что потенциально главным соперником стал бывший руководитель «дочки» российских «Газпрома» и «Газпромбанка» Виктор Бабарико, назначенный главой «Белгапромбанка» и ушедший с этого поста 12 мая нынешнего года. Очень удобная фигура для этого амплуа в силу руководства «дочерним» банком двух крупнейших российских компаний. Правда, в 2000-м он был назначен руководителем этой «дочки» по предложению и под нажимом Минска, а всем понятно, что такие важные решения принимал не кто иной, как сам президент Белоруссии.

Про «пророссийскость» Бабарико стали распространять слухи чуть ли не на всех углах и во всех СМИ. Однако мало-мальски соображающему человеку было ясно, что Виктор Дмитриевич смотрит на Запад гораздо больше, нежели Александр Григорьевич. Одного только факта, что кандидатуру Бабарико поддержала лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, явно настроенная по отношению к России скорее враждебно, чем даже нейтрально, хватило бы, чтобы сделать соответствующие выводы. А ведь в поддержку именно этой кандидатуры выступили и экс-кандидаты на прошлых президентских выборах прозападно настроенные оппозиционеры Владимир Некляев, Андрей Санников и даже сторонник бойкота выборов местный философ Владимир Мацкевич, являющийся одним из вождей местной оппозиции.

Действующий президент Александр ЛукашенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS

«НЕПОРОТОЕ» ПОКОЛЕНИЕ ПРОТИВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Просчет руководителей кампании Лукашенко заключался в том, что они не учли два важных фактора. Последний жесткий разгон оппозиции с применением дубинок и спецсредств был в конце декабря 2010 года. Была еще акция оппозиции в марте 2017-го, которую рассеяли, но по сравнению с 2010-м это напоминало детские игрушки. И за 10 лет стало избирателями, по сути, «непоротое» поколение, которое просто не представляло себе, как это полицейской дубинкой со всей дури по живому человеку. Этому поколению надоела несменяемость национального лидера, и оно просто не помнило, в каком состоянии развала была Белоруссия, когда Лукашенко пришел к власти. Оно не верило словам старших сограждан, даже когда слышало эти рассказы. Кроме того, за последние годы в республике получили развитие современные массовые коммуникации, а уж использование их для технологичной обработки мозгов, особенно неокрепших, на Западе давно освоили. И потому неудивительно, что начавшие проводить социологические интернет-опросы (интернет – друг молодежи) стали отдавать предпочтение не Лукашенко, а Бабарико. Ситуация стала накаляться, тем более, что в Минске и многих крупных городах республики люди образовывали очереди, чтобы отдать свои подписи за оппозиционных кандидатов. Не обязательно, конечно, за Бабарико, но за него в большей степени.

11 июня в «Белгазпромбанк» пришли силовики и провели обыски. Три члена инициативной группы Бабарико были задержаны, а на следующий день Комитет госконтроля Белоруссии сообщил о задержании уже 15 бывших и действующих сотрудников банка. Их обвинили по двум статьям Уголовного кодекса республики - по ч.2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч.2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». Бабарико вначале обвинение не предъявили, но спустя несколько дней, 18 июня его и старшего сына Эдуарда задержали и поместили в СИЗО КГБ в Минске. Глава Комитета госконтроля Иван Тертель сообщил, что у следствия есть «убедительные доказательства причастности Бабарико к противоправной деятельности» и что «большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания». Статей в обвинении тем временем прибавилось. К первоначальным двум добавились еще и обвинения в мошенничестве, получении взятки. Расследование передали в ведение КГБ. Что интересно, латвийский банк АВLV, через который группа Бабарико якобы отмывала и выводила деньги, если верить следствию, был ликвидирован еще в 2018 году.

Естественно, что «непоротое» поколение и "старая демократическая оппозиция" восприняли задержание своего лидера, с которым были связаны все их надежды, крайне болезненно. И объединенными силами вышли на акции протеста. В воздухе заискрило. Тем более, что белорусские оппозиционеры осмелели до того, что даже стали пытаться отбивать у милиции тех своих сотоварищей, которых задерживали сотрудники правоохранительных органов.

«МАЙДАН» СОРВАЛИ?

Пик акций протеста пришелся на 18-19 июня. Милиция задержала более 120 человек, среди них – около 10 местных и иностранных журналистов, освещавших действия вышедших на городские площади «за правдой». Мероприятия приняли массовый характер, когда сотни граждан (в изложении оппозиции – тысячи) стали выстраиваться в «цепочки солидарности». Евросоюз тут же моментально осудил задержания активистов. А еще раньше потребовал от Минска освободить Бабарико вместе с сыном.

- ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката. Расследование должно быть беспристрастным и без политического давления, - сказано в заявлении Евросоюза. Что еще раз подчеркивает, мягко говоря, сомнительность пророссийскости кандидата в президенты. Поскольку за пророссийских в Европе не заступались ни разу.

Городские власти Минска тут же пригрозили привлечь участников акций к ответственности.

- Прошедшие в Минске 18 и 19 июня мероприятия являются массовыми и подпадают под закон "О массовых мероприятиях". Для проведения такого рода мероприятий на территории города организаторам необходимо заблаговременно обратиться в Мингорисполком и получить соответствующее разрешение. Однако никаких заявлений на этот счет к нам не поступало. Это значит, что мероприятия являются несанкционированными. И за нарушение порядка проведения массовых мероприятий ответственность несут как организаторы, так и участники массового мероприятия, - заявил замглавы Мингорисполкома Артем Цуран.

Что же касается Лукашенко, то он выступил с целым рядом заявлений. Повторив, что Белоруссию он не отдаст никому, не для того, мол, 25 лет ее строил. Президент республики объявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации страны и сорвать маски не только с «кукол» внутри государства, но и «с кукловодов, которые сидят за пределами».

- Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси — это не шутка и не запугивание — и привести страну к некоему «Майдану», - заявил президент.

При этом власти Белоруссии всячески отрицают связь проведенных задержаний с избирательной кампанией. Дескать, просто совпало. Что интересно, даже в этой ситуации глава Комитета госконтроля Иван Тертель попытался привязать к делу Бабарико Россию: «Мы, в свою очередь, знаем, что кукловоды, стоящие за его (Бабарико – прим. авт.) деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше».

Интересно, это он на кого намекает?

Впрочем, Лукашенко по поводу отношений с Москвой уже попытался успокоить своих избирателей, заявив в пятницу во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, что у него только что состоялся телефонный разговор с Путиным: «У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда».

Почему-то кажется, что Лавров, накануне поездки Лукашенко в Москву на Парад Победы, посетил Минск не просто так. Но вне зависимости от этого, главным вопросом нынешнего этапа кампании по выборам президента Белоруссии – допустят ли до них главного кандидата от оппозиции Витора Бабрико, и действительно ли Лукашенко удалось предотвратить майдан по-украински («цветную революцию») в столицу или лишь отодвинуть его на какое-то время.

Помощник Президента Республики Беларусь Валерий Цепкало. Фото: ИТАР-ТАСС/ БелТА

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники