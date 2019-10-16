Минск и Киев включили в состав России - по версии британских рокеров: "Vhehehe Ruhhhhh"

Британская рок-группа Uriah Heep на официальной странице в Facebook заявила, что намерена дать в России "еще два выступления". Но... в качестве площадок, как подчеркивается в сообщении, выбрали Минск и Киев. Выходит, что артисты включили и столицу Украины, и столицу Белоруссии в состав России.

На ошибку обратили внимание пользователи - в комментариях к записи. Но и спустя почти сутки никто ничего править не стал.

Фото: www.facebook.com/uriahheepofficial.

Публицист и политолог Армен Гаспарян коротко прокомментировал географическое решение музыкантов:

"... При этом один из концертов запланирован в Киеве. Пройдет он теперь, видимо, в базе "Миротворец". Vhehehe Ruhhhhh", - написал эксперт.

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