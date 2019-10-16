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Минск и Киев включили в состав России - по версии британских рокеров: "Vhehehe Ruhhhhh"

16 октября 2019, 16:24  •  23 • Политика
Британские рокеры расширили географию России за счет Киева и Минска. Они обещали дать два дополнительных концерта в нашей стране, но... на украинской и белорусской площадках. "Vhehehe Ruhhhhh", - оценил решение Армен Гаспарян.
Британская рок-группа Uriah Heep на официальной странице в Facebook заявила, что намерена дать в России "еще два выступления". Но... в качестве площадок, как подчеркивается в сообщении, выбрали Минск и Киев. Выходит, что артисты включили и столицу Украины, и столицу Белоруссии в состав России.
На ошибку обратили внимание пользователи - в комментариях к записи. Но и спустя почти сутки никто ничего править не стал.
Фото: www.facebook.com/uriahheepofficial.
Публицист и политолог Армен Гаспарян коротко прокомментировал географическое решение музыкантов:
"...При этом один из концертов запланирован в Киеве. Пройдет он теперь, видимо, в базе "Миротворец". Vhehehe Ruhhhhh", - написал эксперт.

Досье

Британская рок-группа Uriah Heep ("Юра́й Хип") начала своё существование в 1969 году в самом сердце Англии - Лондоне. Названием группы послужило имя персонажа из романа Чарльза Диккенса "Дэвид Копперфильд".

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