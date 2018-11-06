Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
The Washington Times: США не могут рисковать ради Украины или Грузии
«Российская база в Белоруссии не нужна»
Лукашенко напомнил НАТО и США о белорусских ракетах в ответ на военную базу в По...
Варфоломей посоветовал Москве признать автокефалию Украинской церкви.Вечер с Сол...
Главная / Политика

Минск готов своими силами защитить от НАТО и Россию, и Белоруссию

06 ноября 2018, 18:39  •  28 • Политика
Россия и Белоруссия напомнили Польше о том, чем чревато создание в регионе так называемой «базы Трампа».
Белорусская сторона рекомендует Польше отказаться от планов по размещению на своей территории американской военной базы. Это на днях ясно дал понять президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Напомним, в сентябре 2018 года глава Соединенных Штатов Дональд Трамп провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. В рамках диалога стороны приняли решение укрепить двустороннее сотрудничество в оборонной сфере. В частности, Варшава не только готова создать всю необходимую для военного объекта инфраструктуру, но и потратить до двух миллиардов долларов на размещение американских военных.
Однако данную инициативу Лукашенко не оценил. Ранее он объяснил министру иностранных дел Польши Яцеку Чапутовичу, что Минск не заинтересован в войне против Варшавы. Однако польской стороне лучше отказаться от создания лишних баз. В противном же случае власти РФ и Белоруссии примут ответные меры.
«Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», - пригрозил глава государства.
Позднее политик рассказал американским аналитикам, что Минск готов своими силами отразить агрессию, ибо для этого у белорусских военных есть ракеты, которые гарантируют безопасность государства. При этом Александр Лукашенко добавил, что на территории Белоруссии до сих пор нет ни одной военной базы, включая и российских.
«Просто мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с РФ», - подчеркнул он.
Сходной точки зрения придерживается и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. По его словам, Москва категорически не приемлет планы по размещению на территории Польши американской военной дивизии, что станет прямым нарушением основополагающего акта "Россия - НАТО". Трудность заключается в том, что контакты между сторонами сейчас практически заморожены.
Однако Москва будет следить за учениями альянса в Европе. Это связано с тем что Вашингтон активно продвигает идею создания так называемого "военного Шенгена".
«Обустройство европейской инфраструктуры таким образом, чтобы тяжелые вооружения могли быстрее добираться до нашей границы, -по большому счету, это то, что обозначает "военный Шенген"», - пояснил дипломат в октябре.
Усиление роли США на территории Европы не нравится и Франции, глава которой Эманюэль Макрон уже предложил создать так называемую «общеевропейскую армию». На инициативу отреагировал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов, предложивший ЕС пойти дальше и исключить Вашингтон из состава организации Североатлантического договора (НАТО).
«Западноевропейские партнеры прозрели и видят, что политика США не направлена на укрепление всеобщего мира и стабильности. Наоборот, идет во вред», - пояснил он*.
* РИА Новости

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
28
Источник
Похожие новости
06 ноября 2018, 05:39
Встреча Путина и Трампа в Париже обязательно состоится, но пройдет «на ногах» - Песков
06 ноября 2018, 15:24
Белый дом начал торговать монетами в честь встречи Путина и Трампа - с тремя опечатками
05 ноября 2018, 23:09
Американские СМИ отобрали у ВСУ звание сильнейшей армии Европы и отдали его России

05 ноября 2018, 19:54
Чиновница, заявившая, что «государство ничего не должно детям», обвинила журналистов в клевете
06 ноября 2018, 02:24
«Я не уверен, вероятно, нет»: Трамп о возможной встрече с Путиным в Париже
06 ноября 2018, 15:24
«Переналадка привычных подходов»: Путин призвал к созданию новой стратегии ВТС
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
04 ноября 2018, 14:39
"Счастье было недолгим": Гаспарян об аресте украинскими властями сухогруза с украинским экипажем
30 октября 2018, 20:54
Путин может поплатиться жизнью - враг внутри Садового кольца [интервью]
30 октября 2018, 20:54
Полковник в отставке сказал три «нет» новым авианосцам в России
04 ноября 2018, 20:54
«Дополнительные стимулы для развития»: Забайкалье и Бурятия вошли в состав Дальневосточного округа
03 ноября 2018, 15:54
США призвали прекратить «безумие НАТО», грозящее войной с Россией
02 ноября 2018, 17:09
Американцы обманули турок и это им дорого обойдется
03 ноября 2018, 01:09
Как отнимали букву «Р» у военной разведки. И как вернули
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.