Минск готов своими силами защитить от НАТО и Россию, и Белоруссию

Россия и Белоруссия напомнили Польше о том, чем чревато создание в регионе так называемой «базы Трампа».

Белорусская сторона рекомендует Польше отказаться от планов по размещению на своей территории американской военной базы. Это на днях ясно дал понять президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Напомним, в сентябре 2018 года глава Соединенных Штатов Дональд Трамп провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. В рамках диалога стороны приняли решение укрепить двустороннее сотрудничество в оборонной сфере. В частности, Варшава не только готова создать всю необходимую для военного объекта инфраструктуру, но и потратить до двух миллиардов долларов на размещение американских военных.

Однако данную инициативу Лукашенко не оценил. Ранее он объяснил министру иностранных дел Польши Яцеку Чапутовичу, что Минск не заинтересован в войне против Варшавы. Однако польской стороне лучше отказаться от создания лишних баз. В противном же случае власти РФ и Белоруссии примут ответные меры.

«Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», - пригрозил глава государства.

Позднее политик рассказал американским аналитикам, что Минск готов своими силами отразить агрессию, ибо для этого у белорусских военных есть ракеты, которые гарантируют безопасность государства. При этом Александр Лукашенко добавил, что на территории Белоруссии до сих пор нет ни одной военной базы, включая и российских.

«Просто мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с РФ», - подчеркнул он.

Сходной точки зрения придерживается и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. По его словам, Москва категорически не приемлет планы по размещению на территории Польши американской военной дивизии, что станет прямым нарушением основополагающего акта "Россия - НАТО". Трудность заключается в том, что контакты между сторонами сейчас практически заморожены.

Однако Москва будет следить за учениями альянса в Европе. Это связано с тем что Вашингтон активно продвигает идею создания так называемого "военного Шенгена".

«Обустройство европейской инфраструктуры таким образом, чтобы тяжелые вооружения могли быстрее добираться до нашей границы, -по большому счету, это то, что обозначает "военный Шенген"», - пояснил дипломат в октябре.

Усиление роли США на территории Европы не нравится и Франции, глава которой Эманюэль Макрон уже предложил создать так называемую «общеевропейскую армию». На инициативу отреагировал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов, предложивший ЕС пойти дальше и исключить Вашингтон из состава организации Североатлантического договора (НАТО).

«Западноевропейские партнеры прозрели и видят, что политика США не направлена на укрепление всеобщего мира и стабильности. Наоборот, идет во вред», - пояснил он*.

* РИА Новости