Минск. Дубль-3? В белорусской столице снова задерживают протестующих

Люди снова выходят на улицы Минска, собираясь в группы. Полиция и ОМОН патрулируют район возле станции метро "Пушкинская". Солдаты внутренних войск снова задерживают протестующих.

Корреспондент РИА "Новости" сообщил, что правоохранители останавливают людей, вызывающих у них подозрения. Время от времени приходится догонять группы людей. Если мимо проезжают машины, водители сигналят. Людей становится всё больше и больше. Силовики пытаются не дать им собраться в толпу.

Сообщается, что в центр Минска подошла спецтехника. Стянуты автозаки для транспортировки задержанных, а также водомёты для разгона толпы. Несколько станций метро закрыты как на вход, так и на выход. Поезда на них просто не останавливаются.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа. Выходящие на улицы люди отрицают результаты выборов. В ночь с 10 на 11 августа силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пытаясь усмирить агрессивно настроенную молодёжь. Те в ответ закидывали их самодельной пиротехникой.