|
Минск. Дубль-3? В белорусской столице снова задерживают протестующих
12 августа 2020, 00:30 • 89 • Политика
В Минске начался третий дубль - третья ночь митингов. В белорусской столице снова задерживают участников акций.
Люди снова выходят на улицы Минска, собираясь в группы. Полиция и ОМОН патрулируют район возле станции метро "Пушкинская". Солдаты внутренних войск снова задерживают протестующих.
Корреспондент РИА "Новости" сообщил, что правоохранители останавливают людей, вызывающих у них подозрения. Время от времени приходится догонять группы людей. Если мимо проезжают машины, водители сигналят. Людей становится всё больше и больше. Силовики пытаются не дать им собраться в толпу.
Сообщается, что в центр Минска подошла спецтехника. Стянуты автозаки для транспортировки задержанных, а также водомёты для разгона толпы. Несколько станций метро закрыты как на вход, так и на выход. Поезда на них просто не останавливаются.
Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа. Выходящие на улицы люди отрицают результаты выборов. В ночь с 10 на 11 августа силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пытаясь усмирить агрессивно настроенную молодёжь. Те в ответ закидывали их самодельной пиротехникой.
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 августа 2020, 08:40
|
10 августа 2020, 03:35
|
08 августа 2020, 02:05
|
07 августа 2020, 01:20
|
10 августа 2020, 03:35
|
06 августа 2020, 06:05
|
07 августа 2020, 12:20