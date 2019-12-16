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Минск-3 вместо Минска-2

16 декабря 2019, 20:54  •  91 • Украина
В Киеве грезят отредактировать «минские соглашения» - в их нынешнем виде они не оставляют ни единого шанса украинской государственности. Предоставишь Донбассу «особый статус» - тут же найдутся другие регионы, которым захочется большей самостоятельности. Но в Кремле до недавнего времени были категорически против вольных трактовок «Минска-2». А тут пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неожиданно для всех допустил, что изменить «минские соглашения» можно, но лишь с участием ДНР и ЛНР.
На недавней встрече в Париже на каждую попытку Зеленского уклониться от выполнения ранее принятых Киевом обязательств реакция была однозначной – читайте «минские соглашения». Но для Киева «минские соглашения» невыполнимы – так, во всяком случае, украинские власти пытаются всех убедить. И тут отчего-то Песков подыграл Зеленскому, признав то, что договорённости могут подвергаться ревизии. Дословно, он признал, что в договорённости можно внести изменения: «Это возможно», если «эксперты из Киева сядут в контактной группе с экспертами ДНР и ЛНР», «то они, по всей видимости, смогут работать над некими изменениями или дополнениями к комплексу мер».
В Киеве за это заявление схватились, как за соломинку. Ведь накануне представитель Украины в минской контактной группе Алексей Резников посулил, что к следующему саммиту «нормандской четвёрки» Киев подготовит изменения к «Минску-2», хотя президент России неоднократно и категорично заявлял о незыблемости положений «минских соглашений». Остаётся гадать, как теперь понимать изменения в позиции Москвы. Как последнюю попытку усадить представителей Киева, Донецка и Луганска за стол переговоров? Так или иначе, Киев услышал основной посыл из Москвы, артикулированный Песковым – «минские соглашения» могут быть переписаны, отредактированы и изменены. Таким образом, Кремль существенно ослабил свои переговорные позиции, чем, вероятно, не замедлят воспользоваться в Киеве. Вот только подтолкнёт ли это Зеленского к реальному диалогу с народными республиками?
Зачем всё это Москве? - спросите вы. А затем, чтобы поскорее избавиться от западных санкций. Подтолкнув к прямым переговорам Украину и народные республики, Россия как бы перестаёт быть стороной конфликта (на этом постоянно акцентирует внимание украинская сторона, хотя, по сути, Россия стороной конфликта в этом противостоянии не является). А ещё затем, чтобы конфликт разрешился как бы вне контекста «победитель – проигравший», ведь и Москва, и Киев, в этом случае будут выглядеть победителями. Проигравшей стороной будет, пожалуй, только Донбасс. Интрига лишь в том, готов ли Зеленский сесть за стол переговоров с Пушилиным и Пасечником? И как отреагируют на происходящее в Донецке и Луганске?

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