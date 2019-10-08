Минск — это навсегда. Аналитика в клозете • 44 • Аналитика Аттракцион постправды

Поглядев на всю эту многосерийную истерию вокруг «формулы Штайнмайера» и Минских соглашений, внезапно захотелось покопаться в новостных заголовках за последние пять с небольшим лет. Потратив в охотку несколько вечеров на эту нетривиальную деятельность, ваш покорный слуга обнаружил, что с 2014 года по обе стороны баррикад около сотни говорящих голов разной степени маститости (с образованием и без, самопровозглашенные и признанные) и совершенно разных убеждений (которые в процессе нередко менялись на противоположные) совершенно авторитетно и наглядно доказали нам следующее:

— Россия применит хитрый план / тайное супероружие и победит Украину;

— Украина применит хитрый план / тайное супероружие и победит Россию;



— Украина / «хунта» доживает последние дни;

— Россия / «режим Путина» доживает последние дни;

— Новороссию слили;

— Украину предали, отдали на поживу Путину;

— Порошенко (теперь Зеленского) свергнут националисты;

— Путина снесут оголодавшие жители Кубани, которые затем напялят шаровары и под гармошку пойдут кланяться украинскому президенту.

И так далее.







Показательнее всего перечитать заголовки лета 2014 года, когда оперативная ситуация на фронте менялась чуть-ли не каждую неделю и никто толком ничего не понимал, а многочисленные «эксперты» делились своими «инсайдами», которые им на ухо шепнули то ли в Кремле, то ли в Госдепе, никак иначе. А на следующие день эти «эксперты» по обе стороны баррикад сливали свои «инсайды» и «аналитику» в клозет и выдавали новые, противоположные вчерашним.



И знаете, что самое удивительное? Их безропотно читали и читают по сей день. Претензий ни у кого не возникло.



Да придет Штайнмайер!

Исходя из полученного опыта, обогащенного шикарной возможностью наблюдать за происходящим на Донбассе непосредственно, а также через призму местных, российских, украинских и западных новостей, хочется сделать неутешительный вывод: львиная доля всей «аналитики», всех этих бесконечных «инсайдов» и объявлений конца света (кстати, очень древняя традиция) не стоит времени, потраченного на прочтение. А что поделаешь, если сильные мира сего не делятся своими тайными занятиями и планами с газетами и блогерами. А сами газеты и блогеры к тому же часто предпочитают здравомыслию большую посещаемость, свободно конвертируемую в дензнаки.



В эпоху интернета и постправды тексты артелей, по старинке называемых новостными изданиями, торгуют не информацией, а в лучшем случае смыслами или рассуждениями. В худшем – голыми эмоциональными заголовками. Причем подобные заголовки политического характера немногим ценнее, чем нечто вроде этого: «Шок! Певец опозорился в прямом эфире!», или же советами о том, как вывести паразитов или удлинить половой член.



Вечный Минск

Поэтому сегодня, когда из каждого утюга мозг бомбардируют пресловутой «формулой Штайнмайера» и Минскими договоренностями, вспоминая, сколько уже медийного мусора высыпали на голову, и слыша, как за окном громыхает в обе стороны «перемирие», уже не хочется выпрыгнуть в окно или схватиться за автомат. Мозг попросту уже отказывается верить в то, что, если где-то там, в Минске, Нормандии или Тимбукту политики подпишут очередную бумажку или меморандум о намерениях, это увенчается для Донбасса какими-то количественными или качественными изменениями.



Потому что Украине сейчас выгодна война и невыгоден мир. И даже если что-то изменится, нельзя Киеву просто так объявить армии, в которой множество тех, кто помешался на войне и тех, кто в ней кровно заинтересован: «Шабаш, все по домам». И точно так же никуда не денутся вооруженные силы ЛДНР – не рассосутся они в воздухе, как ни теоретизируй. И Россия от проблемы самопровозглашенных республик никуда не уйдет, как никуда не ушла от ПМР, Абхазии и Осетии.





Потому что разрубить гордиев узел Донбасса невозможно ни подписанием меморандумов и формул, ни договоренностями. И будет вечный Минск до тех пор, пока либо ишак не полетит, либо падишах не сдохнет. Так что остается ждать черного лебедя.



А к новостям нужно относиться спокойно и критически. Точно говорю. У меня инсайд прямо от одной из башен. Поглядев на всю эту многосерийную истерию вокруг «формулы Штайнмайера» и Минских соглашений, внезапно захотелось покопаться в новостных заголовках за последние пять с небольшим лет. Потратив в охотку несколько вечеров на эту нетривиальную деятельность, ваш покорный слуга обнаружил, что с 2014 года по обе стороны баррикад около сотни говорящих голов разной степени маститости (с образованием и без, самопровозглашенные и признанные) и совершенно разных убеждений (которые в процессе нередко менялись на противоположные) совершенно авторитетно и наглядно доказали нам следующее:— Россия применит хитрый план / тайное супероружие и победит Украину;— Украина применит хитрый план / тайное супероружие и победит Россию;— Украина / «хунта» доживает последние дни;— Россия / «режим Путина» доживает последние дни;— Новороссию слили;— Украину предали, отдали на поживу Путину;— Порошенко (теперь Зеленского) свергнут националисты;— Путина снесут оголодавшие жители Кубани, которые затем напялят шаровары и под гармошку пойдут кланяться украинскому президенту.И так далее.Показательнее всего перечитать заголовки лета 2014 года, когда оперативная ситуация на фронте менялась чуть-ли не каждую неделю и никто толком ничего не понимал, а многочисленные «эксперты» делились своими «инсайдами», которые им на ухо шепнули то ли в Кремле, то ли в Госдепе, никак иначе. А на следующие день эти «эксперты» по обе стороны баррикад сливали свои «инсайды» и «аналитику» в клозет и выдавали новые, противоположные вчерашним.И знаете, что самое удивительное? Их безропотно читали и читают по сей день. Претензий ни у кого не возникло.Исходя из полученного опыта, обогащенного шикарной возможностью наблюдать за происходящим на Донбассе непосредственно, а также через призму местных, российских, украинских и западных новостей, хочется сделать неутешительный вывод: львиная доля всей «аналитики», всех этих бесконечных «инсайдов» и объявлений конца света (кстати, очень древняя традиция) не стоит времени, потраченного на прочтение. А что поделаешь, если сильные мира сего не делятся своими тайными занятиями и планами с газетами и блогерами. А сами газеты и блогеры к тому же часто предпочитают здравомыслию большую посещаемость, свободно конвертируемую в дензнаки.В эпоху интернета и постправды тексты артелей, по старинке называемых новостными изданиями, торгуют не информацией, а в лучшем случае смыслами или рассуждениями. В худшем – голыми эмоциональными заголовками. Причем подобные заголовки политического характера немногим ценнее, чем нечто вроде этого: «Шок! Певец опозорился в прямом эфире!», или же советами о том, как вывести паразитов или удлинить половой член.Поэтому сегодня, когда из каждого утюга мозг бомбардируют пресловутой «формулой Штайнмайера» и Минскими договоренностями, вспоминая, сколько уже медийного мусора высыпали на голову, и слыша, как за окном громыхает в обе стороны «перемирие», уже не хочется выпрыгнуть в окно или схватиться за автомат. Мозг попросту уже отказывается верить в то, что, если где-то там, в Минске, Нормандии или Тимбукту политики подпишут очередную бумажку или меморандум о намерениях, это увенчается для Донбасса какими-то количественными или качественными изменениями.Потому что Украине сейчас выгодна война и невыгоден мир. И даже если что-то изменится, нельзя Киеву просто так объявить армии, в которой множество тех, кто помешался на войне и тех, кто в ней кровно заинтересован: «Шабаш, все по домам». И точно так же никуда не денутся вооруженные силы ЛДНР – не рассосутся они в воздухе, как ни теоретизируй. И Россия от проблемы самопровозглашенных республик никуда не уйдет, как никуда не ушла от ПМР, Абхазии и Осетии.Потому что разрубить гордиев узел Донбасса невозможно ни подписанием меморандумов и формул, ни договоренностями. И будет вечный Минск до тех пор, пока либо ишак не полетит, либо падишах не сдохнет. Так что остается ждать черного лебедя.А к новостям нужно относиться спокойно и критически. Точно говорю. У меня инсайд прямо от одной из башен. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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