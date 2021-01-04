Минпросвещения изменило стандарты образования: Обязательного ЕГЭ по иностранному языку - не будет

Школьники в России не будут сдавать обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку. Это следует из приказа Минпросвещения России, который опубликован на сайте правовой информации.

Речь идёт о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Согласно ему, одиннадцатиклассники с 2022 года должны были сдавать обязательный ЕГЭ не только по предметам "Математика" и "Русский язык", но и "Иностранный язык".

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам "Русский язык" и "Математика",

- гласит приказ, вступающий в силу 4 января 2021 года.

Напомним, что в дополнение к обязательным ЕГЭ российские школьники могут выбрать дополнительные. На выбор имеются литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, английский, немецкий, французский, испанский или китайский языки, информатика, родной язык и родная литература.

Напомним, что вопрос об отмене обязательного ЕГЭ по иностранному языку был поднят ещё в 2019 году. С соответствующей просьбой в Минпросвещения России обратился Национальный родительский комитет. В сентябре 2020 года ведомство одобрило инициативу.