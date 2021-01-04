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Минпросвещения изменило стандарты образования: Обязательного ЕГЭ по иностранному языку - не будет

04 января 2021, 15:10  •  33 • Политика
В России не будут вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку, который должен был появиться с 2022 года. Предмет останется добровольным для сдачи, приказ Минпросвещения.
Школьники в России не будут сдавать обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку. Это следует из приказа Минпросвещения России, который опубликован на сайте правовой информации.
Речь идёт о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Согласно ему, одиннадцатиклассники с 2022 года должны были сдавать обязательный ЕГЭ не только по предметам "Математика" и "Русский язык", но и "Иностранный язык".
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам "Русский язык" и "Математика",
- гласит приказ, вступающий в силу 4 января 2021 года.
Напомним, что в дополнение к обязательным ЕГЭ российские школьники могут выбрать дополнительные. На выбор имеются литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, английский, немецкий, французский, испанский или китайский языки, информатика, родной язык и родная литература.
Напомним, что вопрос об отмене обязательного ЕГЭ по иностранному языку был поднят ещё в 2019 году. С соответствующей просьбой в Минпросвещения России обратился Национальный родительский комитет. В сентябре 2020 года ведомство одобрило инициативу.

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