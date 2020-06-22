Минпромторг: в стране начнут строить деревянные школы и детсады

Минстрой и Минпромторг последние несколько лет пытались развивать и поддерживать деревянное домостроение. Усилия эти оказались провальными – во многом из-за недоработок самих чиновников. Теперь же власти намерены развивать деревянное строительство социальных объектов и жилья для льготников буквально из фанеры.

Темпы жилищного строительства в России за последние пять лет стали замедляться. Если в 2015 году было сдано 85,4 млн квадратных метров, то в 2019-м – всего 82 миллиона. Снижаются и общее количество сданных квартир, и объёмы строительства в пересчёте на метры. Особенно удручающе реальная статистика выглядит на фоне планов, заявленных в нацпроекте «Жильё и городская среда». Согласно документу в прошлом году в стране должно было быть построено 89 млн, а в 2024 году – и вовсе 120 млн квадратных метров жилья. Но уже понятно, что эти планы так и останутся на бумаге. У россиян просто нет денег на покупку жилплощади. Логично, что в такой ситуации профильные чиновники начали искать способы строить быстро и недорого. В качестве спасительной соломинки решили взять деревянное домостроение.

Быстро, дёшево или качественно?

Вообще даже странно, как такая идея на полном серьёзе могла прийти кому-то в голову. Возведение домов из брёвен и бруса не назовёшь быстрым и недорогим. К тому же в большинстве российских регионов деревянные дома просто не проходят по нормативам энергоэффективности, они слишком холодные. Хотя в принципе выход есть – здания с несущим деревянным каркасом. В обшивке их стен также используется переработанная древесина в виде плит, а внутри стены можно разместить столько утеплителя, сколько потребуется для любой климатической зоны. Тем не менее гладко решение проблемы, опять-таки, выглядит только на бумаге.

Долгие годы строительство деревянных каркасных домов в России было уделом энтузиастов. Технология позволяла решить жилищный вопрос семьям с доходом 50–60 тыс. рублей в месяц, при условии, что придётся поработать собственными руками. Единственным нормативом, который мог служить подсказкой для частных застройщиков, являлся свод правил «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» от 2002 года. Специалисты иногда иронизировали над этим документом, утверждая, что он бездумно списан с североамериканских строительных «кодов». Действительно, многих застройщиков вводила в ступор размерность элементов, привязанная к дюймам, – на российском рынке просто не оказалось материалов нужных типоразмеров и характеристик. При том, что в каркасном домостроении очень важно, чтобы все элементы стены плотно сложились в «пазл». Именно за счёт стандартизации достигаются высокая скорость и небольшая стоимость строительства. В итоге нашим застройщикам приходилось «колхозить» такие дома в меру своего разумения.

Окончательно репутация «каркасников» испортилась, когда региональные власти стали вселять в них льготников и пострадавших от стихийных бедствий. И не без причины – строительство каркасных домов за бюджетный счёт, которое велось в регионах последние 10-15 лет, теперь вызывает очень много вопросов. На YouTube можно найти ролики, где несчастные жильцы показывают сгнившие перекрытия и просевший утеплитель в стенах. Примечательный факт: для льготников часто строили не индивидуальные дома, а «таунхаусы» на 2-4 семьи. Это при том, что свод правил «Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования» Минстрой принял только в 2019 году. То ли региональные власти бежали впереди паровоза, то ли федеральные чиновники не поспевали за реальными потребностями страны…

Дорогие дома для бедных

Итак, с прошлого года есть официальные предписания о том, как следует строить дома на деревянном каркасе. Так что же, частные застройщики, которые до сих пор являлись главными пользователями каркасных домов, могут теперь спокойно вздохнуть? Ведь они, по идее, получили ценные подсказки, как можно делать, а как нет. Но не тут-то было. Касающийся индивидуальных домов свод правил писался явно для специалистов. В нём мало готовых конструктивных решений, отчего и множество вопросов отдаётся на откуп проектировщикам. И что особенно показательно – новые правила дают возможность ещё больше экономить на качестве и надёжности. Например, в списанном у американцев своде правил самый тонкий материал для обшивки стен из всех возможных вариантов – это 6-миллиметровая фанера. А свежие отечественные нормативы позволяют применять уже 4-миллиметровую ДВП.

Какие объекты будут строить с помощью новых российских строительных технологий? Прежде всего – жильё для льготников и социальную инфраструктуру. «Разумным представляется предложение определить квоту на деревянное домостроение при осуществлении госзакупок и выполнении господрядов по строительству социальных объектов – школ, детских садов, поликлиник, – заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. – В идеале доля деревянного домостроения социальных объектов должна достичь 30%». Показательно, не правда ли? Фактически подчинённый Дениса Мантурова расписался в том, что государство обеднело настолько, что уже не может вести строительство из дорогих и качественных материалов. В своё время Пётр Первый запрещал деревянное строительство, чтобы российские города подтянулись по своему облику к европейским. Теперь идёт обратный процесс? А что дальше? Вместо нормальной обуви начнут выдавать лапти?

Кстати

Пока одни россияне боятся, что их поселят в деревянный каркасник, другие мечтают построить такой дом. Однако намечаемые властями активные госзакупки пиломатериалов в небогатых лесом регионах неизбежно приведут к росту цен. Как, например, это случилось с цементом во время олимпийских строек. Из этих соображений в Минстрое решили в развитии деревянного строительства в первую очередь сфокусироваться на лесных регионах. К примеру, в Архангельской области по программе переселения из ветхого жилья построили 147 домов, 96 из них – деревянные. Примечательно, что в то же самое время в частном строительном секторе региона доля деревянных новостроек не превышает и трети. Возможно, кто-то не доверяет дереву. Но многих наверняка отталкивает высокая цена.

Парадоксально, но факт – отечественная древесина дорожает вследствие просадок курса рубля. Ведь чем дешевле нацвалюта, тем выгоднее заготовителям леса отправлять его в первую очередь на экспорт. По данным «Российской газеты», лесная промышленность получает около 22 млн кубометров лесоматериалов в год и 17-20 из них выво­зится в виде кругляка. При этом последние семь лет стабильно растёт и экспорт деревопереработки, то есть досок, фанеры и древесных плит, основных материалов для каркасного домостроения. Однако при осмотре ассортимента строительных баз может сложиться впечатление, что на отечественные стройки попадает в основном третьесортная продукция, которая никому в мире оказалась не нужна.

Деревянная ипотека

Ещё в 2018 году власти запустили в стране программу льготного кредитования покупки деревянных домов. Из бюджета выделили 197,7 млн рублей на субсидирование банковской ставки. Таким образом, кредит должен был обойтись покупателю в 10% годовых. Предполагалось, что программой смогут воспользоваться 2,5 тыс. человек, но желающих не набралось и сотни.

Почему? Как оказалось, граждане должны были покупать домокомплекты только у крупных производителей – 10-15 фирм, которые наверняка попали в список благополучателей не просто так. Средняя цена такого «конструктора» составляла 3,5 млн рублей. К ним следовало приплюсовать проценты по кредиту (порядка 400 тыс. рублей) и расходы на строительство дома.

В прошлом году условия гос­программы пересмотрели, продлив срок её действия до 2021 года включительно. Однако никаких финансовых преимуществ по сравнению с запущенной в этом году льготной ипотекой под 6,5% она не даёт. «Деревянная ипотека» может быть интересна разве что очень обеспеченным гражданам, которые вдруг решат построить очередной дом для гостей или прислуги.

Таким образом, планы по наращиванию деревянного строительства, по всей видимости, будут реализованы за счёт бюджетных средств. Приоритетный проект «Развитие деревянного домостроения» предусматривает, что доля деревянных домов к 2025 году в общем объёме жилищного строительства должна возрасти с 10 до 20% и составить 24 млн квадратных метров. Минпромторг запланировал направить на эти цели 24,3 млрд рублей.