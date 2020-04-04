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Минпромторг против Собянина: Жителям России одновременно разрешили и запретили посещать гипермаркеты

04 апреля 2020, 16:35  •  45 • Политика
Министерство промышленности и торговли России попросило региональные власти объяснить жителям, что им можно посещать гипер- и супермаркеты в любом конце города, а также рынки и ярмарки. Ранее мэр Москвы подписал указ, что при введённом режиме самоизоляции покупки можно совершать только в тех магазинах, которые находятся максимально близко к дому.
В Минпромторге пояснили, что в магазинах шаговой доступности оказалась слишком высокая концентрация людей, что нарушает принципы профилактики в период пандемии коронавируса.
"Данная мера необходима, чтобы рассредоточить людей по разным торговым форматам", - пишет РИА "Новости" со ссылкой на документы ведомства.
При посещении гипермаркетов по-прежнему важно соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, все магазины должны обеспечить соблюдение санитарных требований.
Согласно ранее опубликованным документам, в Москве и тех регионах России, в которых введён режим самоизоляции, совершать покупки можно только в торговых точках, которые находятся рядом с местом жительства гражданина. Эта мера призвана снизить время пребывания на улице и свести к минимуму число контактов, соответственно, уменьшить риск заразиться коронавирусом.

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