|
Минпромторг против Собянина: Жителям России одновременно разрешили и запретили посещать гипермаркеты
04 апреля 2020, 16:35 • 45 • Политика
Министерство промышленности и торговли России попросило региональные власти объяснить жителям, что им можно посещать гипер- и супермаркеты в любом конце города, а также рынки и ярмарки. Ранее мэр Москвы подписал указ, что при введённом режиме самоизоляции покупки можно совершать только в тех магазинах, которые находятся максимально близко к дому.
В Минпромторге пояснили, что в магазинах шаговой доступности оказалась слишком высокая концентрация людей, что нарушает принципы профилактики в период пандемии коронавируса.
"Данная мера необходима, чтобы рассредоточить людей по разным торговым форматам", - пишет РИА "Новости" со ссылкой на документы ведомства.
При посещении гипермаркетов по-прежнему важно соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, все магазины должны обеспечить соблюдение санитарных требований.
Согласно ранее опубликованным документам, в Москве и тех регионах России, в которых введён режим самоизоляции, совершать покупки можно только в торговых точках, которые находятся рядом с местом жительства гражданина. Эта мера призвана снизить время пребывания на улице и свести к минимуму число контактов, соответственно, уменьшить риск заразиться коронавирусом.
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 марта 2020, 07:35
|
29 марта 2020, 14:35
|
03 апреля 2020, 08:35
|
31 марта 2020, 06:35
|
29 марта 2020, 08:36
|
29 марта 2020, 12:35
|
29 марта 2020, 07:35