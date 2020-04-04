Минпромторг против Собянина: Жителям России одновременно разрешили и запретили посещать гипермаркеты

В Минпромторге пояснили, что в магазинах шаговой доступности оказалась слишком высокая концентрация людей, что нарушает принципы профилактики в период пандемии коронавируса.

"Данная мера необходима, чтобы рассредоточить людей по разным торговым форматам", - пишет РИА "Новости" со ссылкой на документы ведомства.

При посещении гипермаркетов по-прежнему важно соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, все магазины должны обеспечить соблюдение санитарных требований.

Согласно ранее опубликованным документам, в Москве и тех регионах России, в которых введён режим самоизоляции, совершать покупки можно только в торговых точках, которые находятся рядом с местом жительства гражданина. Эта мера призвана снизить время пребывания на улице и свести к минимуму число контактов, соответственно, уменьшить риск заразиться коронавирусом.