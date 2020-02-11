Минпромторг предложил ограничить закупку импортных медизделий для госбольниц. В Госдуме и Совфеде просят не спешить

Депутатам Государственной Думы поступают жалобы от граждан на предложение Минпромторга России ограничить закупку импортных медицинских устройств. Об этом пишет "Парламентская газета".

Министерство ранее опубликовало проект постановления кабмина, согласно которому вводится двухлетний запрет на закупки импортных медицинских устройств для сердечно-сосудистой хирургии для госбольниц. Однако пациентов беспокоит, что качество отечественных изделий будет хуже. Кроме того, не исключён рост цен на товары после ухода с рынка иностранных аналогов.

Учитывая это, депутат Борис Менделевич направил запрос в адрес руководства Минздрава и Минпромторга. Его интересует, смогут ли отечественные производители обеспечить всех нуждающихся в медпомощи стентами для коронарных артерий и катетерами. Нужно понимать, что сердечно-сосудистые болезни являются главной причиной смертей в России.

Парламентарий не принижает важность развития российской промышленности, однако приоритетом должны оставаться потребности и запросы человека. Позицию Менделевича разделяют и в Совете Федерации.

Как пояснил сенатор Валерий Рязанский, закупки отечественных устройств оправданы в том случае, если их качество не будет уступать зарубежным аналогам. Если постановление будет подписано, ответственность будут нести члены правительства.

"Нельзя руководствоваться только ценовой политикой и поддержкой отечественных производителей. Всё-таки от лекарств и медизделий часто в прямом смысле слова зависит жизнь человека", - сообщил он.