Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Пут...
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири
Главная / Политика

Минпромторг поставил ультиматум "Якутии": Самолеты Sukhoi Superjet 100 могут изъять

19 октября 2021, 22:15  •  135 • Политика
Минпромторг допустил изъятие самолетов Superjet у авиакомпании "Якутия", если она не обеспечит своевременное техническое обслуживание авиалайнеров.
Русские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) могут изъять у авиакомпании "Якутия", если проблемы с обслуживанием авиалайнеров продолжатся. Такой ультиматум поставл глава Минпромторга Денис Мантуров.
Требование прозвучало на заседании президиума Госсовета "О транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года". Мантуров отметил, что его ведомство уже несколько лет получает жалобы на проблемы со своевременным техническим обслуживанием самолётов Sukhoi Superjet 100 авиакомпанией "Якутия".
В этой связи глава Минпромторга предложил два пути решения данной ситуации. Первый – подписание контракта жизненного цикла. Второй – обязать местную авиационно-техническую базу обеспечивать своевременную закупку запасных частей и иметь соглашения о сопровождении данных самолетов.
В противном случае мы вместе с ГТЛК будем вынуждены изъять из эксплуатации эти самолеты у "Якутии",
- поставил ультиматум Мантуров.
Напомним, что ранее глава Минпромторга заявил, что 70% самолётов региональных авиакомпаний нуждаются в ремонте.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





135
Источник
Похожие новости
19 октября 2021, 01:15
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявлении Латвии, Литвы и Эстонии
19 октября 2021, 06:30
Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой
19 октября 2021, 14:05
Путин не поедет на саммит G20
19 октября 2021, 01:15
"Кому надо воевать с Россией?": Болгарские читатели о выходе из НАТО в случае вступления Украины
19 октября 2021, 16:25
В МИД РФ пригрозили отказаться от евро
19 октября 2021, 08:50
"Вельмишановне панство": "Мисс Украина" мовно вступилась за русский язык
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 18:55
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Путин"
15 октября 2021, 21:25
Ответ Кабо-Верде по поводу экстрадиции Поклонской помешал планам Украины
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
15 октября 2021, 15:35
Forbes: Украину бросили на съедение волкам
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
18 октября 2021, 06:00
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
17 октября 2021, 08:25
Почему парижанки должны завидовать москвичкам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.