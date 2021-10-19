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Минпромторг поставил ультиматум "Якутии": Самолеты Sukhoi Superjet 100 могут изъять
19 октября 2021, 22:15 • 135 • Политика
Минпромторг допустил изъятие самолетов Superjet у авиакомпании "Якутия", если она не обеспечит своевременное техническое обслуживание авиалайнеров.
Русские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) могут изъять у авиакомпании "Якутия", если проблемы с обслуживанием авиалайнеров продолжатся. Такой ультиматум поставл глава Минпромторга Денис Мантуров.
Требование прозвучало на заседании президиума Госсовета "О транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года". Мантуров отметил, что его ведомство уже несколько лет получает жалобы на проблемы со своевременным техническим обслуживанием самолётов Sukhoi Superjet 100 авиакомпанией "Якутия".
В этой связи глава Минпромторга предложил два пути решения данной ситуации. Первый – подписание контракта жизненного цикла. Второй – обязать местную авиационно-техническую базу обеспечивать своевременную закупку запасных частей и иметь соглашения о сопровождении данных самолетов.
- поставил ультиматум Мантуров.
Напомним, что ранее глава Минпромторга заявил, что 70% самолётов региональных авиакомпаний нуждаются в ремонте.
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