Минпромторг поставил ультиматум "Якутии": Самолеты Sukhoi Superjet 100 могут изъять

Минпромторг допустил изъятие самолетов Superjet у авиакомпании "Якутия", если она не обеспечит своевременное техническое обслуживание авиалайнеров.

Русские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) могут изъять у авиакомпании "Якутия", если проблемы с обслуживанием авиалайнеров продолжатся. Такой ультиматум поставл глава Минпромторга Денис Мантуров.

Требование прозвучало на заседании президиума Госсовета "О транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года". Мантуров отметил, что его ведомство уже несколько лет получает жалобы на проблемы со своевременным техническим обслуживанием самолётов Sukhoi Superjet 100 авиакомпанией "Якутия".

В этой связи глава Минпромторга предложил два пути решения данной ситуации. Первый – подписание контракта жизненного цикла. Второй – обязать местную авиационно-техническую базу обеспечивать своевременную закупку запасных частей и иметь соглашения о сопровождении данных самолетов.

В противном случае мы вместе с ГТЛК будем вынуждены изъять из эксплуатации эти самолеты у "Якутии",

- поставил ультиматум Мантуров.

Напомним, что ранее глава Минпромторга заявил, что 70% самолётов региональных авиакомпаний нуждаются в ремонте.