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Миномёты Савченко, или Некоторые побочные эффекты обмена пленными

14 сентября 2019, 07:39  •  252 • Аналитика

Наденька покушала!


Однажды Надежда Савченко попала в лапы злых русских и оказалась в тюрьме. Добрые люди всего мира по всей Москве собирали подписи в её защиту, писали открытые письма Путину, напряженно следили за голодовками Надежды. «Ах, Наденька покушала!» – с придыханием писали фейсбучные борцы с режимом, и немедленно сотни, тысячи доброхотов репостили эту запись, захлебываясь от щенячьего восторга. «Ах, Наденька так интересно побледнела! Ей так идет легкая худоба!»




Месяцы борьбы с режимом сплотили всех людей по всему миру, от Бирюлево до Бибирево, придали новый смысл их борьбе против кровавой тирании Путина, а сама Надежда стала символом несгибаемого духа и сверхчеловеческой стойкости.


Но потом случилось страшное: Наденьку обменяли и выдали украинским властям. В Киеве её встретили как героиню, да и как иначе, если девушка невинно пострадала за сущую малость – корректировку огня артиллерии и соучастие в убийстве российских журналистов. И, как оказалось, зря: Наденька в русской тюрьме была покусана «ватниками», от чего у неё развилось стойкое расстройство психики. Выражалось оно в страшных вещах: например, она предлагала дать некоторую самостоятельность украинским регионам, реформировать украинскую конституцию, а когда поняла, что к власти её не пустят, даже вынашивала планы расстрела Верховной оады из крупнокалиберных минометов.

Вспомнили мы о Наденьке не случайно: недавний обмен заключенными между Россией и Украиной вызвал много вопросов и весьма жарких, надо признать, обсуждений. Кто-то это мероприятие поддерживает, кто-то отрицает, но равнодушных на удивление мало. И аргументы есть у обеих сторон, причем довольно серьезные.

Да, своих нужно спасать, невзирая на какие-то сиюминутные выгоды или потери. Но и преступники вроде Олега Сенцова, не проявившие даже минимальных признаков раскаяния, должны не пресс-конференции в Киеве устраивать, а сидеть в российской тюрьме и мучительно размышлять о своих перспективах.

И все-таки случай с Савченко показывает, что ситуация редко бывает прямолинейной и однозначной. Иногда она меняется на кардинально противоположную. Я сам был решительно против освобождения украинской наводчицы из тюрьмы, но сейчас, зная все, что случилось после, я могу только порадоваться тому, что это освобождение состоялось.

Выгоды и перспективы


Как ни странно, у недавнего обмена тоже есть внутренний украинский подтекст. И прежде всего это возможное влияние показаний украинских моряков на исход борьбы кланов Порошенко и Коломойского. Как известно, бывший глава Украины сейчас вынужден давать показания относительно своей деятельности на посту президента, и есть некоторая вероятность, что дело о безумной провокации в Керченском проливе станет ещё одной гирей на ногах бывшего украинского «гаранта».

Нет, питать иллюзий не стоит: вряд ли его посадят. Но это и не нужно! Более того, для России и её интересов было бы плохо, если бы у «небратьев» однозначно победила какая-то одна противоборствующая партия. А вот продолжение их борьбы, с параллельным ослаблением обеих сторон, вполне этим интересам соответствует. И поскольку условный «блок Порошенко» все ещё довольно силен, а некий Игорь Коломойский имеет личные счеты к шоколадному олигарху, подбросить немного дровишек в разгоревшийся костер сведения счетов – дело полезное и перспективное.

Отдельно стоит сказать и об обмене Владимира Цемаха. Прежде всего нужно отметить, что его участие в обмене сразу породило определенную конспирологическую теорию. Оказывается, весь обмен стал возможен только потому, что Кремль очень не хотел отдавать Голландии такого ценного свидетеля по делу о катастрофе «Боинга» над Донбассом. Ведь раньше Россия не хотела выдавать Сенцова, а теперь, глядите, согласилась!



Вывод из этого простой: Кремль боится, а значит, виноват в трагедии. Шах и мат, «ватники»!

Но все-таки вряд ли все так однозначно. То, что Москва боится выдачи Цемаха в Гаагу, вполне очевидно. Но ведь бояться можно не только того, что он там расскажет некую неприятную правду, а и того, что его там заставят говорить ложь.


Увы, практика показывает, что из цепких лап западного правосудия вырваться невозможно, если истинные хозяева разного рода «международных судов» и «трибуналов» заинтересованы в обратном. Дело в отношении бывших югославских военных и политических лидеров – лучшее тому подтверждение. А уж простого человека вроде Цемаха там бы так «запрессовали», что рассчитывать на его бесконечное терпение и стойкость было бы просто глупо.

"Глубокие сожаления" вселяют некоторую надежду...


Так что да, испугались. Какие «свидетельские показания» надиктовали бы ему голландские следователи, что он подписал бы в обмен на хоть какую-то перспективу вернуться к свободе и нормальной жизни – вопрос открытый. Но тут, как говорится, лучше перебдеть…

Так что можно сколько угодно зубоскалить про испугавшийся Кремль, но все-таки давайте не будем забывать, что испуг испугу рознь. А ложь, которую нельзя опровергнуть, может быть и пострашнее правды…

Поэтому освобождение Владимира Цемаха и его возвращение в ДНР (по крайней мере, по имеющейся информации, он вернулся именно туда, хотя это может быть и намеренной дезинформацией) можно признать значимой победой в той войне лжи и умолчаний, которую мы наблюдаем в деле о сбитом «Боинге».

А правительство Нидерландов пусть продолжает «глубоко сожалеть» о потере такого «ценного свидетеля»…

К сожалению, большинству потребителей информации гораздо интереснее внешняя сторона обмена – где и как встречали, что говорили, кого и чем наградили. Наверное, это тоже можно анализировать: если для государства внешняя атрибутика важнее содержимого, это тоже о многом говорит. Но лично мне был гораздо интереснее другой момент, подмеченный кем-то из коллег: выданные Россией украинские заключенные почти все, как на подбор, оказались мужчинами призывного возраста, физически крепкими и «годными к строевой». А вот среди выданных Украиной есть и женщины, и пожилые люди, что само по себе говорит о том, где же действительно были «диверсанты», а где обычные политзаключенные, арестованные за несогласие с властью.

Примечательно и то, что многие из освобожденных украинской стороной на поверку оказались не «русскими агентами», а самыми обычными гражданами самой Украины. Тоже, согласитесь, штришок…

В общем, буду откровенен: сейчас я гораздо менее скептически настроен относительно состоявшегося обмена, чем это было в случае с Савченко. Да, Сенцов пока говорит о возвращении в Крым на танках, но бахвальство разного рода «кинорежиссеров» мы как-нибудь переживем. Ну а если у него вдруг опять ручки зачешутся и он попробует снова приехать в Крым с чемоданом взрывчатки, ФСБ, будем надеяться, заставит его досидеть недосиженное.
Виктор Кузовков

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