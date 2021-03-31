Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - обозреватель

На Украине гадают, от чего погибли четверо украинских боевиков в окрестностях посёлка Шумы в Донбассе: причиной стал миномётный обстрел или же снайперский огонь? По мнению обозревателя из Киева Елены Маркосян, ликвидация группы боевиков ВСУ стала платой за смерть донецкого дедушки, которого расстрелял украинский снайпер. С военными расправился снайпер ДНР, считает Маркосян.

В своём аккаунте в Facebook она рассказала о том, что по словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, боевики погибли от снайперского огня. В то время как штаб террористической операции Украины распространил информацию о гибели этих военных от миномётного обстрела со стороны донецких военнослужащих.

"Кому верить? Если Хомчаку, то тогда штабистов надо привлекать за распространение заведомо недостоверной информации. Если же верить тем, кто на передовой, то Хомчак - вообще никто в ВСУ, потому что не располагает информацией о происходящем на линии разграничения", - отметила Маркосян.

При этом обозреватель отмечает, что в данном случае больше склоняется к версии Хомчака о снайперском огне.

"Не потому что он честный, а потому что это выглядит обраткой за убийство снайпером гражданского - того самого дедушки, который вышел вечером во двор покормить скотину..." - подчеркнула она.

"А потом нас спрашивают - почему мы не верим нашим СМИ. А как тут верить, если врут все подряд и по любому поводу", - добавила Маркосян.