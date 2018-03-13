Миномётный старт: какие испытания ожидают новейшую баллистическую ракету «Сармат»

На космодроме Плесецк состоятся испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Как уточнил командующий РВСН Сергей Каракаев, планируется отработать более 50 задач, включая миномётный старт и запуск маршевого двигателя. Кроме того, военные должны проверить надёжность систем и агрегатов шахтного комплекса. Поставки «Сармата» в войска могут начаться в 2020 году. РС-28 — тяжёлая жидкостная ракета, способная преодолевать перспективную систему ПРО и наносить удары с любых направлений. Как будут проходить испытания, выяснял RT.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов анонсировал подготовку ко вторым бросковым испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат». Мероприятия будут проходить на космодроме Плесецк в Архангельской области. Первые подобные испытания состоялись в конце декабря 2017 года.

По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, в Плесецке будут отработаны более 50 различных задач. Это позволит подтвердить конструктивные решения по МБР, системам и агрегатам пусковой установки. Однако основная цель испытаний — отработка «миномётного старта» ракеты, «её начального движения с выходом из шахтной пусковой установки и запуска маршевого двигателя».

«Для обеспечения испытаний на АО «Красмаш» завершено изготовление макета ракеты ракетного комплекса «Сармат», который поставлен на 1-й Государственный испытательный космодром. Завершена работа по его подготовке, проведена транспортировка на стартовую позицию и загрузка в шахтную пусковую установку», — пояснил Каракаев.

Шахтная пусковая установка для баллистической ракеты

РИА Новости

Испытания РС-28 проходят в шахтной пусковой установке (ШПУ) от «Воеводы». Массо-габаритные характеристики «Сармата» позволят размещать в ней новейшую МБР «при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов». Подобный подход даст возможность снизить затраты на развёртывание комплекса.

Шахтная пусковая установка стратегического назначения является дорогостоящим объектом. Так, ШПУ от «Воеводы» способна выдержать ядерный взрыв (в случае непрямого попадания атомного снаряда — RT). Кроме того, пусковая установка оснащена комплексом активной защиты «Мозырь», который предназначен для отражения атаки крылатыми ракетами.

На смену «Воеводе»

1 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Минобороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начало активную фазу испытаний «Сармата». Новейшая 200-тонная МБР пятого поколения должна заменить на боевом дежурстве самую мощную в мире ракету — Р-36М «Воевода» («Сатана» — по классификации НАТО).

11 марта в интервью «Красной Звезде» замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что «Воевода» находится «на финише своего жизненного цикла», и поэтому в скором времени стартует процесс утилизации этой МБР. По официальным данным, в состав РВСН входит свыше 40 единиц Р-36М.

Борисов рассказал, что «Сармат» ожидает большое количество испытаний. При этом заместитель главы военного ведомства подчеркнул, что РС-28 будет поставлена в РВСН в установленные сроки. Согласно ранее анонсированным планам, «Сармат» должен встать на вооружение в 2019—2020 годы. Первыми РС-28 получат дивизии РВСН в Красноярском крае и Оренбургской области.

«Пропавшая» Надежда Савченко нашлась в Страсбурге «Это очень грозное оружие, и требуется гарантировать его стопроцентное применение. Поэтому большое количество испытаний — это, безусловно, нормальная практика. Нет никаких сомнений, что к сроку окончания ресурсных возможностей «Воеводы» мы получим взамен новую ракету «Сармат», — заверил Борисов.

РС-28 будет превосходить Р-36М по всем основным характеристикам — по дальности (свыше 20 тыс. км против 11 тыс. км), а также по числу и мощности боевых блоков. Разгонный участок «Сармата» будет в полтора раза меньше, чем у «Сатаны», и сопоставим с твёрдотопливными МБР лёгкого класса «Тополь-М» и «Ярс».

«Он (РС-28) способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс... В силу его («Сармата») характеристик никакие, даже перспективные, системы ПРО ему не помеха», — заявил 1 марта Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию.

Президент РФ Владимир Путин во время Послания к Федеральному Собранию

kremlin.ru

«Кроме того, возможности ракеты «Сармат» позволяют использовать до трёх тонн полезной нагрузки в интересах технических средств противодействия ПРО. Применяемый в составе ракеты «Сармат» комплекс средств противодействия ПРО обеспечивает практически гарантированное преодоление боевыми блоками любых рубежей ПРО», — говорится в материалах Минобороны.

На «Сармате» могут быть размещены до 20 боевых блоков малого, среднего, повышенного или большого классов мощности, а также три планирующих гиперзвуковых крылатых блока, которые являются визитной карточкой ракетного комплекса «Авангард».

«Ничего подобного не создавали»

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил в беседе с RT, что «Сармат» является первым ракетным комплексом стратегического назначения, который современная Россия создала собственными силами. В разработке «Воеводы», которая происходила в 1980-е годы, активное участие принимали украинские предприятия.

«Следует понимать, что создание и производство «Сармата» — это очень серьёзный вызов для нашей оборонной промышленности. Мы никогда ничего подобного не создавали. Например, систему управления МБР разработало КБ «Южное», расположенное в Днепропетровске, а множество агрегатов выпускал «Южмаш». Нашим предприятиям многое приходилось делать фактически с нуля», — отметил в беседе с RT Корнев.

Как пояснил эксперт, следом за бросковыми испытаниями «Сармат» ожидают лётно-конструкторские (проводятся разработчиком и производителем) и так называемые совместные испытания, во время которых проверяется надёжность всего ракетного комплекса.

Пуск баллистической ракеты «Воевода »

© Пресс-служба Минобороны

Участие в совместных испытаниях принимают представители оборонной промышленности и Вооружённых сил. Последний этап — это государственные испытания, но иногда они включаются в программу совместных испытаний. Испытания ракеты могут идти без остановки, если производитель успевает выпускать необходимое количество опытных образцов.