«Миномётами обрушить купол Верховной рады»: генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта в Киеве

У Генпрокуратуры Украины есть «неопровержимые доказательства» того, что депутат Верховной рады Надежда Савченко планировала совершить теракт в здании парламента. Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко внёс в Раду представление на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и её арест. В то же время нардеп провела брифинг у здания СБУ, куда она явилась для дачи показаний по делу Владимира Рубана о подготовке теракта. Среди прочего Савченко обвинила лидеров «майдана» в организации массовых убийств в феврале 2014 года. После допроса депутат направилась в зал заседаний Рады, откуда её вывели, заподозрив в проносе оружия и гранат в здание парламента. О причинах и возможных последствиях разгорающегося скандала — в материале RT.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил народного депутата Надежду Савченко в подготовке теракта в здании Верховной рады. Кроме того, он внёс в парламент представление на привлечение депутата к уголовной ответственности и её арест.

«У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Савченко — народный депутат Украины — лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести теракт здесь, в этом зале. Уничтожить боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную, миномётами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет», — заявил Луценко, выступая в парламенте.

Генпрокурор добавил, что в связи с наличием неопровержимых доказательств он намерен подать представление на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, её задержание и арест.

Позднее соответствующий документ был внесён в парламент, о чём сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Направляю для согласования в соответствии с действующим законодательством представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны», — говорится в документе на имя спикера Рады Андрея Парубия.

В это же время украинский парламент рассмотрел вопрос об исключении Надежды Савченко из комитета по национальной безопасности и обороне. Подавляющим большинством голосов было принято решение освободить нардепа от обязанностей члена этой рабочей группы. За это решение высказался 261 парламентарий, против — 13, ещё девять человек воздержались, а 66 депутатов не принимали участия в голосовании.

#Рада8 прийняла рішення щодо виключення народного депутата України Надіі Савченко з персонального складу Комітету з питань нацбезпеки і оборони та увільнити її від обов’язків члена цього Комітету pic.twitter.com/W9yJdUEINv — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 15 марта 2018 г.

О намерении направить в Верховную раду запрос на привлечение Савченко к ответственности генпрокурор Украины заявил ещё накануне, 14 марта.

Правда, тогда речь шла о том, что такие меры будут приняты в том случае, если нардеп не явится на допрос в СБУ, куда её вызвали в связи с подозрением в соучастии в подготовке государственного переворота на Украине по делу Владимира Рубана.

Напомним, глава украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Рубан был задержан 8 марта на контрольно-пропускном пункте Майорск под Горловкой, на линии разграничения в Донбассе. Пограничники обнаружили в его автомобиле целый арсенал оружия и боеприпасов, скрытый в мебели.

Рубану предъявили обвинения в подготовке теракта и незаконном обращении с оружием, однако активист отверг все обвинения, заявив, что не знал о находящемся в машине оружии. Шевченковский районный суд Киева арестовал Рубана на 60 суток. СБУ обвиняет главу «Офицерского корпуса» в ведении антиукраинской деятельности ещё с 2004 года, пишет УНИАН.

В свою очередь, глава СБУ Василий Грицак заявил о предотвращении масштабных терактов в Киеве и других украинских городах.

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© Мирослав Гай

«Кто не думал взорвать Банковую или Верховную раду?»

Между тем Савченко, находившаяся с рабочей поездкой в Страсбурге, вернулась на Украину в ночь на четверг, 15 марта. А утром нардеп прибыла для дачи показаний в СБУ и прямо у входа в здание провела брифинг, в ходе которого сделала ряд резких заявлений.

В частности, Савченко обвинила лидеров «майдана» (включая спикера парламента Андрея Парубия и генпрокурора Юрия Луценко) в организации убийств в феврале 2014 года. По её словам, именно действующие украинские власти мешают проведению расследования убийств на Майдане и не дают работать следователю по делам «майдана» Сергею Горбатюку. Кроме того, нардеп заявила, что у протестующих было оружие, которое применялось с ведома организаторов протеста.

«Горбатюку не дают работать, его вяжут по рукам и ногам. Я лично давала ему свидетельство о том, что Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, призывал к этому и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Горбатюку не дают возможности раскрыть эти преступления», — заявила она.

Участники контактной группы по Украине обсудили вопросы амнистии «Я говорила в показаниях, что видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из неё выходили люди с оружием. Я говорила, кто эти люди, эти люди есть в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина», — заявила Савченко.

«Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления против украинского народа никогда не расследовались», — добавила нардеп.

Кроме того, Савченко призвала украинцев задуматься о новом государственном перевороте и свержении действующей власти.

«Кто хоть раз не думал уничтожить, снести эту власть, как призывал «майдан»? Кто не думал взорвать Банковую (администрацию президента. — RT) или Верховную раду? Мы что, живём в 1937 году, в сталинских временах, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, что 98% украинцев помогли бы Рубану «разгружать мебель», — отметила Савченко, подчеркнув, что готова взять главу «Офицерского корпуса» на поруки.

После этого нардеп заявила, что всё сказанное ей является правдой, и именно правдой она намерена защищаться, после чего ушла на допрос в СБУ, призвав журналистов дождаться её возвращения.

globallookpress.com

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«Военный переворот на Украине — это ожидаемое и, наверное, очень правильное событие»

После выхода с допроса Савченко вновь обрушилась с обвинениями на киевские власти, фактически призвав украинцев к восстанию.

«Украинцы всегда умели восставать. Военный переворот на Украине — это ожидаемое и, наверное, очень правильное событие», — заявила парламентарий.

Кроме того, она раскритиковала принятое Верховной радой решение об исключении её из парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне, а также внесение в Раду представления на снятие с неё депутатской неприкосновенности.

Затем Савченко назвала генпрокурора Украины механизмом в руках президента Петра Порошенко, которым он оказывает давление на депутатов Верховной рады и заставляет их голосовать так, как выгодно власти. Также нардеп предложила публично допросить её на детекторе лжи в связи с обвинениями в подготовке теракта.

«Предлагаю прокуратуре, Службе безопасности Украины и всем соответствующим органам допросить меня публично на полиграфе, на детекторе лжи, как его еще называют, и услышать публично на всю Украину, на весь мир ответы на все вопросы, если они не боятся, если им не слабо», — сказала Савченко.

Нардеп добавила, что во время своей поездки в Европу она успела дать свидетельства в ряде судебных инстанций «против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований».

После этого Савченко отправилась на заседание Верховной рады, где извинилась перед спикером парламента Андреем Парубием за ошибочное обвинение его в том, что это он доставил снайперов в гостиницу «Украина» в 2014 году.

«Если я сказала «Парубий», тогда я прошу прощения... публично приношу извинения Парубию... Если я говорила фамилию «Парубий», то имела ввиду — «Пашинский» (глава комитета Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский. — RT)», — заявила нардеп.

После этого нардеп прошла в зал заседаний, который ей, правда, вскоре пришлось покинуть. Савченко вывели из помещения другие парламентарии из-за «признаков угрозы» с её стороны. Ряд украинских СМИ связали эти действия с тем, что депутат прошла в зал заседаний с оружием и гранатами.

«Да, она заходила в сессионный зал с оружием. В сумке у неё было несколько гранат и «ствол». Когда наши это поняли, ее вывели из зала», — заявил источник LB.ua в парламенте.

Информацию о выведении Савченко из зала заседаний подтвердила и представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко: «Вы знаете, что её вывели сегодня из зала, была определенная ситуация, которая имела признаки угрозы окружающим, Надежду Савченко попросили выйти из зала».

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«Много пьёт и плохо выглядит»

Источник RT в Генеральной прокуратуре рассказал, что ведомство обладает неопровержимыми доказательствами того, что Надежда Савченко хотела устроить на Украине государственный переворот. По словам собеседника RT, в своих беседах с Владимиром Рубаном нардеп неоднократно говорила о том, что Пётр Порошенко — преступник и должен быть смещён, а она готова «взять на себя ответственность» за проведение акций протеста с применением оружия и занималась поиском единомышленников.

«Её провоцировали на такие признания, которые сейчас тщательным образом задокументированы», — заявил источник.

При этом в Верховной раде разошлись в оценках причин и последствий развивающегося скандала. По словам источника RT в партии «Народный фронт», Савченко оказалась «совсем не тем человеком, за освобождение которого переживала вся Украина».

«Она несдержанна, игнорирует протокол, много пьёт и плохо выглядит. Её поведение и радикальные высказывания, которая она часто озвучивает нашим европейским партнёрам, ставят в тупик Министерство иностранных дел. На приёме с послами она может выпить рюмку водки без закуски и заявить, что на Украине все берут взятки и коррупционеров «надо сажать на кол», — заявил собеседник RT.

По его словам, все партии украинского парламента согласны выгнать Савченко из Рады, однако возникают глубокие сомнения относительно того, что дело дойдёт до ареста и реального срока.

В свою очередь источник RT в партии «Батькивщина» назвал скандал вокруг Савченко попыткой киевских властей надавить на Юлию Тимошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

«Её хотят привязать к образу неадекватного депутата, который... хочет устроить кровопролитие в центре Киева, таким образом снизить рейтинг Тимошенко перед выборами. Но пока эта стратегия не работает», — заявил источник.

Собеседник RT добавил, что в «Батькивщине» также разочарованы ходом расследования убийств на Майдане в 2014 году, поэтому в случае смены власти намерены пересмотреть результаты расследования.

«Вдруг Савченко права, и к расстрелам причастны нынешние политики. Сейчас ничего нельзя исключать», — отметил источник.

При этом, по мнению собеседника RT в партии «Самопомощь», всем понятно, что Савченко не способна на организацию государственного переворота, а происходящее в Верховной раде уже давно напоминает цирк.

«Генеральный прокурор вместе с окружением Порошенко плетут очередные интриги, а над украинскими властями смеются во всем мире», — заявил источник.

Он добавил, что к расследованию генпрокуратуры по событиям на Майдане возникает очень много вопросов, а само дело выглядит как «попытка переложить всю вину на плечи бывшего руководства страны».

Стоит добавить, что вечером в четверг, 15 марта, Надежда Савченко выступит с новыми заявлениями на телевидении.