Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт: конфликт в Донбассе необходим Порошенко для сохранения поста президента
Национальная телекомпания Украины не будет транслировать ЧМ-2018
Песков: Остающиеся в Сирии военные имеют достаточный потенциал для сдерживания т...
Франция тряхнула Эйфелевой башней: Сейсмологи зафиксировали 5-балльное землетряс...
Главная / Политика

Минобрнауки защитило школьные каникулы от вице-премьера Хлопонина

12 февраля 2018, 16:54  •  102 • Политика
Ведомство не поддержало инициативу об изменении графика школьных каникул.
Министерство образования и науки России прокомментировало идею вице-премьера Александра Хлопонина о переносе школьных каникул. В ведомстве заявили, что предложение политика является нецелесообразным.
В пресс-службе Минобрнауки подчеркнули, что уже рассматривали идею о введении в России скользящего графика по личному поручению президента России. Рассмотрев идею со всех сторон и проведя консультации со всеми субъектами Российской Федерации, родителями и педагогами, в ведомстве пришли к выводу, что перенос каникул является нецелесообразным.
"Министерство пришло к выводу о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года", - говорится в официальном заявлении.
Напомним, что вице-премьер Александр Хлопонин предложил изменить график школьных каникул ради популяризации катания на горных лыжах на северокавказских курортах. Однако большинство субъектов России не откликнулись на данную инициативу, свыше 89 процентов школьных педагогов и более 68 процентов преподавателей вузов также не поддержали эту затею.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

102
Источник
Похожие новости
12 февраля 2018, 00:39
Лавров о "кремлевском докладе": Массовый психоз лишил американцев всех рациональных зерен
12 февраля 2018, 16:54
"Умеренная оппозиция" хвалится взятыми в плен детьми-боевиками ИГИЛ
12 февраля 2018, 16:54
Песков: Остающиеся в Сирии военные имеют достаточный потенциал для сдерживания террористов

12 февраля 2018, 00:39
Особенности украинской национальной картографии
11 февраля 2018, 21:24
Нас подбили С-200 и "Бук": Израиль признал потерю истребителя F-16 в схватке с сирийским ПВО
12 февраля 2018, 13:39
Пушков посмеялся над американскими "доказательствами" химатак в Сирии
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 февраля 2018, 22:24
Погиб поглумившийся над смертью русского пилота украинский публицист
05 февраля 2018, 18:04
Елена Бондаренко vs Дмитрий Гордон
11 февраля 2018, 21:24
Лавров рассказал, чем Россия ответит на поставки США летального оружия Киеву
12 февраля 2018, 00:39
Особенности украинской национальной картографии
07 февраля 2018, 01:54
Что происходит в Дагестане. Репортаж Владимира Ворсобина
09 февраля 2018, 02:39
Чиновники в Дагестане в панике: как жить, если не воровать?
06 февраля 2018, 08:09
Западные пользователи соцсетей о погибшем пилоте Су-25: Мы невероятно восхищены русским мужеством
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.