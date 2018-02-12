Минобрнауки защитило школьные каникулы от вице-премьера Хлопонина

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Ведомство не поддержало инициативу об изменении графика школьных каникул.

Министерство образования и науки России прокомментировало идею вице-премьера Александра Хлопонина о переносе школьных каникул. В ведомстве заявили, что предложение политика является нецелесообразным.

В пресс-службе Минобрнауки подчеркнули, что уже рассматривали идею о введении в России скользящего графика по личному поручению президента России. Рассмотрев идею со всех сторон и проведя консультации со всеми субъектами Российской Федерации, родителями и педагогами, в ведомстве пришли к выводу, что перенос каникул является нецелесообразным.

"Министерство пришло к выводу о целесообразности сохранения действующих норм регулирования сроков начала учебного года", - говорится в официальном заявлении.

Напомним, что вице-премьер Александр Хлопонин предложил изменить график школьных каникул ради популяризации катания на горных лыжах на северокавказских курортах. Однако большинство субъектов России не откликнулись на данную инициативу, свыше 89 процентов школьных педагогов и более 68 процентов преподавателей вузов также не поддержали эту затею.