Минобрнауки предлагает поправки в ГК по защите интеллектуальной собственности

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СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 12 апреля. / ТАСС/. Министерство образования и науки РФ подготовило проект поправок в Гражданский кодекс РФ, который затронет вопросы регулирования интеллектуальных прав на промышленные образцы для приведения кодекса в соответствие с ратифицированным Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы Минобрнауки Павел Зенькович.

В прошлом году Россия ратифицировала Женевский акт Гаагского соглашения о международном депонировании промышленных образцов, принятого в 1925 году. Документ значительно упрощает процедуры получения охраны промышленных образцов за рубежом и повышает уровень охраны и защиты интеллектуальной собственности в тех странах, которые также ратифицировали акт. Ранее сообщалось, что в правительстве РФ отмечали важность данного документа для регистрации за рубежом объектов промышленного дизайна, созданных в рамках госпрограммы Минобрнауки и Минпромторга "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

"В прошлом году Россия присоединилась к Гаагской конвенции о защите промышленных образцов, на мой взгляд, это очень прогрессивная история, но она требует в том числе корректировки определенных внутренних законов, в соответствии с теми обязательствами, которые мы взяли на себя. Сейчас наше министерство подготовила законопроект о поправках в Гражданский кодекс, которые делают более совместимыми правовые режимы", - сказал Зенькович в кулуарах Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum.

Он добавил, что в министерстве рассчитывают, что поправки в кодекс примут "максимально быстро", и это значительно упросит российским ученым и изобретателям способы защиты их интеллектуальной собственности за рубежом.

Зенькович также отметил, что принятые поправки и ратификация акта помогут отечественным ученым сделать "максимально коротким процесс между появлением новых научных изобретений и достижений и связанных с ними прав до их внедрения в экономику". Это, по его словам, будет способствовать выполнению задачи о технологическом прорыве, которую ставил президент России Владимир Путин.

Замглавы Минобрнауки также рассказал, что ведомство, несмотря на взаимную высылку дипломатов Россией и Британией, а также закрытие в РФ Британского совета - организации, которая занималась вопросами взаимодействия в сфере образования и науки, придерживается позиции о продолжении сотрудничества в гуманитарной сфере.

"Не мы это санкционное безумие начинали, и чем это закончится... Наша работа всегда была направлена на то, чтобы гуманитарное сотрудничество не было затронуто. Но последние действия британских властей, в том числе по высылке дипломатов, показывают, что ничего святого у них нет в этом плане. Мы придерживаемся другого, поэтому в рамках разумного и в рамках наших интересов будем дальше развивать любые [совместные] проекты", - отметил Зенькович.

"По поводу отправлять - не отправлять детей [на учебу в Британию] - это уже вопрос пребывания российских граждан, по этому поводу наше посольство уже высказывалось, это прерогатива МИД и ответственность родителей - не наши полномочия. МИД по этому поводу уже высказывался, и разделяем его позицию", - отметил замглавы Минобрнауки.

Взаимная высылка дипломатов из РФ и Британии началась после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, а позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске свыше 1000 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работают 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано 7 хабов. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.

Форум проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах- членах ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.