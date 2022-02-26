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Минобороны заявило о входе войск России в Мелитополь: Встречали флагами

26 февраля 2022, 01:25  •  277 • Политика
В Минобороны России сообщили о входе участников спецоперации в город Мелитополь. Сопротивления в городе не оказывали.
В украинский Мелитополь вошли подразделения армии России в рамках спецоперации.
Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу, 25 февраля. Военные вошли в город, не встречая сопротивления, передаёт канал "Раньше всех".
Военные России вступили в город вечером в пятницу после высадки морского десанта в районе посёлка Азовского на побережье.
Сообщается, что местные жители приветствовали появление войск России. Известно, что отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине для обеспечения безопасности ЛНР, ДНР и России. Ранее официальные лица в Киеве начали угрожать России восстановлением ядерного статуса страны и вступлением в НАТО.

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