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Минобороны вычислит наркоманов, которые пытаются «послужить родине»

15 мая 2018, 17:24  •  52 • В России

Военное ведомство готовит поправки в федеральный закон «О статусе военнослужащих». Они помогут разоблачать тех, кто тайком «балуется дурью» . Поправки коснутся всех контрактников - от рядового до генерала. С 1 января 2019 года, помимо ежегодного планового обследования здоровья служивых, они «в обязательном порядке пройдут и специальное химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов».

Такие проверки предусмотрены при подписании контракта, назначении на новую должность и перед боевым дежурством. Делается это с помощью экспресс-тестов.

Военнослужащие не смогут отказаться от такого обследования (как было раньше). Обследование проводится в два этапа. Сначала наличие в организме наркотических или психотропных веществ проверят с помощью экспресс-тестов. А чтобы не допустить диагностической ошибки, военнослужащих с положительным результатом проверят еще раз. Для этого надо будет сдать анализ крови для глубокого токсикологического исследования. Если оно подтвердит наличие наркотиков в крови, военнослужащий будет уволен без выплаты выходного пособия. Цель понятна: оружие (в том числе и ядерное!) не должно попадать в руки наркозавимых.

Сейчас же действующим приказом Минобороны РФ предусмотрена лишь выборочная проверка военнослужащих на наличие в организме наркотиков. Причем - только с их согласия.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Анализ результатов проверок, проведенных надзорными и правоохранительными органами среди военнослужащих, свидетельствует о снижении в 1,5 раза лиц с «наркотическим опытом». Более чем в 2,5 раза сокращено количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

За 5 лет министерство провело около 30 тыс. внезапных проверок личного состава. Все военнослужащие, уличенные в употреблении наркотиков, уволены.

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