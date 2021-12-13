Минобороны Великобритании перебросило на Донбасс 2 штурмовые роты и военную технику

Великобритания продолжает усиливать военное присутствие на украинской территории. Обозреватели портала avia.pro сообщили, что Минобороны Великобритании направило в Украину две штурмовые роты.Сейчас известно, что 150 человек, входящие в состав 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании, будут действовать совместно с украинским батальоном “Азов”. Напомним, ранее правительство Великобритании заявляло о намерении перебросить на Украину около 600 солдат. Цель появления в Украине британских военнослужащих остается неизвестной, однако в ближайшее время части британской и украинской армий будут переброшены на линию разграничения в Донбассе.Специалисты не исключают, что британская армия примет участие не только в тренировках украинских военнослужащих, но и может попытаться штурмовать позиции ДНР и ЛНР.Лондон пока не прокомментировал свои действия, но если британцы вторгнутся в Донбасс, Россия, скорее всего, вмешается в ситуацию.