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Минобороны Великобритании перебросило на Донбасс 2 штурмовые роты и военную технику
13 декабря 2021, 07:20 • 52 • Украина
Великобритания продолжает усиливать военное присутствие на украинской территории. Обозреватели портала avia.pro сообщили, что Минобороны Великобритании направило в Украину две штурмовые роты.
Сейчас известно, что 150 человек, входящие в состав 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании, будут действовать совместно с украинским батальоном “Азов”. Напомним, ранее правительство Великобритании заявляло о намерении перебросить на Украину около 600 солдат. Цель появления в Украине британских военнослужащих остается неизвестной, однако в ближайшее время части британской и украинской армий будут переброшены на линию разграничения в Донбассе.
Специалисты не исключают, что британская армия примет участие не только в тренировках украинских военнослужащих, но и может попытаться штурмовать позиции ДНР и ЛНР.
Лондон пока не прокомментировал свои действия, но если британцы вторгнутся в Донбасс, Россия, скорее всего, вмешается в ситуацию.
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