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Минобороны: В Харькове наиболее критическая ситуация на Украине

31 марта 2022, 09:20  •  29 • Украина

Наиболее критическая гуманитарная ситуация на сегодня складывается на Украине в Харькове, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Гуманитарная обстановка в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, продолжает стремительно ухудшаться, при этом наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове. В городе введен комендантский час», — сказал генерал.

Он подчеркнул, что местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, вынуждены укрываться в подвалах. Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальными службами восстановительные работы не проводятся.

«В больницах гражданскому населению в медицинской помощи отказывают, лечат только военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны. Жизненно важные лекарственные препараты в аптеках отсутствуют», — сообщил Мизинцев.

По его словам, продуктовые магазины в городе работают два-три часа в день, покупателей в них практически нет, так как у многих людей просто закончились денежные средства. Оставшиеся в городе мужчины из домов не выходят — боятся, что их насильно заберут в батальоны территориальной обороны.

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