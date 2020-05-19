Минобороны: В Дагестане появится 17-й медицинский многофункциональный центр

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в Республику Дагестан проинспектировал площадки для планирования строительства нового многофункционального медицинского центра.

- В ближайшее время специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступят к возведению в Республике Дагестан нового лечебного учреждения. Соответствующее поручение руководству военного ведомства накануне дал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России, - заявил Тимур Иванов.

Многофункциональный военный медицинский центр Минобороны в Одинцове.Фото: Александр БОЙКО

В ходе посещения республики комиссия Минобороны рассмотрела различные площадки будущей застройки.

Напомним, специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России построили 16 военных многопрофильных лечебных учреждений, которые теперь есть почти во всех регионах страны.

Многофункциональный военный медицинский центр Минобороны в Одинцове.Фото: Александр БОЙКО

Они появились на территориях военных госпиталей по поручению президента России Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса. На эти цели было выделено 8,8 миллиарда рублей.

Многофункциональный военный медицинский центр Минобороны в Одинцове.Фото: Александр БОЙКО

Работу медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.