Минобороны: установлен контроль на двух участках государственной границы Сирии

В Сирии полностью восстановлен контроль над населенными пунктами у иорданской границы. Так же созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах.

"Сегодня миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения. В целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН вдоль линии "Браво" спланировано выставление 8 наблюдательных постов военной полиции Вооруженных Сил России. По мере стабилизации обстановки эти посты будут переданы военнослужащим сирийских правительственных войск", - сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской.

Представитель Минобороны также отметил, что за последние 10 дней произошло обострение обстановки в зоне деэскалации "Идлиб", откуда боевик 84 раза обстреливали позиции правительственных войск и домов мирных жителей в Алеппо, в провинции Хама и в горной Латакии. Оттуда организуются атаки боевых дронов.

"Кроме того, в районах, прилегающих к зоне Эт-Танф, контролируемой американскими военнослужащими, отмечается увеличение групп боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, которые совершают террористические акты в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда и Риф-Дамаск, а также пытаются организовать вылазки в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора. Российская авиация и сирийские правительственные войска их своевременно выявляют и уничтожают. Но особую обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся в лагере беженцев «Рукбан», где в тяжелых условиях находятся около 60 тысяч человек, а также укрываются террористы. Данная ситуация требует незамедлительного решения. Считаем необходимым американским партнерам в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в «Рукбан», обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания и ликвидировать военную базу в Эт-Танфе, - отметил генерал.