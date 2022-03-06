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Минобороны Украины подтвердило: В Киеве убили одного из переговорщиков с Россией
06 марта 2022, 01:00 • 123 • Политика
В Минобороны Украины подтвердили гибель члена первой делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева. Обстоятельства его смерти всё ещё под вопросом.
Минобороны Украины подтвердило, что в Киеве убит член первой делегации на переговорах с Россией Денис Киреев. Ранее была информация, что он погиб при задержании сотрудниками СБУ.
Сообщалось, что Киреев был обвинён в госизмене из-за слишком мягкой позиции на переговорах с Россией. А когда его пришли задерживать сотрудники украинской спецслужбы, он сопротивлялся и был убит.
Теперь же Главное управление разведки Минобороны Украины официально заявило, что Киреев - это их сотрудник и был убит при выполнении специального задания. Что это за задание такое и кем он был убит - не уточняется. В итоге о произошедшем больше вопросов, чем ответов.
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