В Минобороны Украины подтвердили гибель члена первой делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева. Обстоятельства его смерти всё ещё под вопросом.

Минобороны Украины подтвердило, что в Киеве убит член первой делегации на переговорах с Россией Денис Киреев. Ранее была информация, что он погиб при задержании сотрудниками СБУ.

Сообщалось, что Киреев был обвинён в госизмене из-за слишком мягкой позиции на переговорах с Россией. А когда его пришли задерживать сотрудники украинской спецслужбы, он сопротивлялся и был убит.

Теперь же Главное управление разведки Минобороны Украины официально заявило, что Киреев - это их сотрудник и был убит при выполнении специального задания. Что это за задание такое и кем он был убит - не уточняется. В итоге о произошедшем больше вопросов, чем ответов.