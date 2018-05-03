Минобороны Украины подтвердило факт возгорания на складах в Харьковской области

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КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Возгорание сухой травы стало причиной очередного пожара на территории арсенала в Балаклее Харьковской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба минобороны Украины.

"В результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала в Балаклее, на Харьковщине, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас на территории арсенала происходит локализация пожара. "Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуирован. Военнослужащими совместно с ГСЧС принимаются все меры для обеспечения безопасности местных жителей", - добавили в министерстве.

Мэр Балаклеи в свою очередь заявил, что на территории военного склада слышны взрывы боеприпасов. Производится частичная эвакуация жителей близлежащих домов. "Речь идет об эвакуации 1500 человек", - сказал он агентству УНИАН. ЧП на складе боеприпасов 2017 года В ночь на 23 марта 2017 года на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области начался пожар, последовали взрывы боеприпасов. В радиусе десяти километров вокруг склада были эвакуированы 36 тысяч жителей, 40-километровая зона над местом происшествия объявлялась бесполетной. По официальной версии минобороны, причиной пожара является диверсия, в то же время представители оппозиции высказали мнение, что пожар мог быть организован, чтобы скрыть хищение вооружений. Непосредственно в результате ЧП пять человек получили ранения, одна женщина 1953 года рождения погибла, ее тело было найдено под завалами дома. Позднее стало известно о гибели четырехлетнего ребенка, отец которого рядом с ним проводил демонтаж снаряда, который предположительно ранее хранился на складе в Балаклее. До недавнего времени склад в Балаклее, рассчитанный на 150 тысяч тонн боеприпасов, считался крупнейшим в Европе. Как сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, в результате происшествия было уничтожено около 70% единиц хранения. Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский подсчитал, что Украина лишилась боеприпасов на сумму $1 млрд. В то же время, по мнению председателя Харьковского областного совета Сергея Чернова, ущерб от взрывов может составить порядка 300 млн гривен ($11 млн) "с учетом убытков промышленных предприятий и сельхозпроизводителей, поскольку на их поля также попадали снаряды".