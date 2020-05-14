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Минобороны Украины определило направления использования бюджетных средств на 2020 год

14 мая 2020, 18:55  •  35 • Украина

Согласно обнародованной Министерством обороны информации, в 2020 году планируется потратить 22 735 млн грн на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств связи и оборудования.

По направлениям бюджетные средства распределены следующим образом:
- закупка и модернизация вооружения и военной техники (ВВТ) – 11 113 млн грн;
- закупка военной техники по контрактам, заключенным под госгарантии, – 1 696 млн грн;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – 1 216 млн грн;
- создание единой автоматизированной системы управления ВСУ – 304,7 млн грн;
- создание информационной инфраструктуры МОУ – 50 млн грн;
- ремонт и модернизация фрегата «Гетман Сагайдачный» – 436 млн грн;
- обеспечение развития системы связи – 783,785 млн грн;
- закупка техники связи согласно заключенным контрактам под госгарантии – 278,732 млн грн;
- капитальный ремонт (другие виды восстановительных работ) ВВТ – 4 003 млн грн;
- восстановление ВВТ по контрактам под госгарантии – 2 410 млн грн;
- обеспечение охраны гостайны – 24,45 млн грн;
- создание производства боеприпасов на фондах Минобороны – 300 млн грн;
- погашение кредиторской задолженности – 118,719 млн грн.

Однако есть у этой бюджетной программы и недостатки. Так, переоснащение ВСУ цифровой системой связи в этом году будет профинансировано на 56% от потребности, а на модернизацию вооружения и военной техники денежных средств будет выделено лишь на 24% от необходимого.

Еще одна болезненная тема – боевая авиация, модельный ряд которой сегодня представлен унаследованными еще от СССР истребителями МиГ-29 и Су-27, штурмовиками Су-25, бомбардировщиками и разведчиками Су-24 и Су-24МР.

Однако все они в среднесрочной перспективе будут нуждаться в замене, ведь срок их эксплуатации истекает в 2030 году. Учитывая время, необходимое на обучение летного и технического состава, плюс поставки новых самолетов по контракту, определяться с заменой нужно уже сейчас.

Но, как видно из той же таблицы, пока что никто этого не собирается делать. В 2020 году предусмотрено лишь модернизировать авиатехнику по контрактам предыдущих лет (семь единиц), по контрактам текущего бюджетного периода (13 единиц) и модернизировать авиатехнику, которая будет поставлена в следующих бюджетных периодах (три единицы).

Получается так, что в этом году Украина занимается имитацией реформы, продолжая вкладывать деньги в сомнительное продление жизни советского металлолома, который с каждым годом все чаще отказывается летать.

Аналогичная история наблюдается и с танками, когда вместо того, чтобы выпускать новые «Оплоты» отечественной разработки, мы продолжаем модернизировать советское наследство, пытаясь заново вдохнуть жизнь в допотопные Т-64 и Т-72.

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