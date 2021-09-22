Минобороны Украины не поддержало "воинственность" Зеленского: Не потягаются даже с Донбассом

Минобороны Украины не поддержало "воинственность" президента страны Владимира Зеленского насчёт войны с Россией. Судя по настроениям в военном руководстве Украины, там не готовы тягаться даже с Донбассом.

По словам военно-политического руководства Украины, планов по силовому захвату Донбасса у него нет. В Минобороны Украины отметили, что определили для себя политико-дипломатический путь урегулирования конфликта как приоритетный, с целью избежать значительных человеческих потерь.

Стоит отметить, что такое заявление вполне в духе украинского руководства, которое уже семь лет якобы не воюет и соблюдает режим прекращения огня на территории Донбасса, продолжая при этом подлые обстрелы мирных территорий. Открытое объявление войны Донбассу, вероятнее всего, для Киева означало бы повторение событий Иловайского и Дебальцевского котлов.

Ранее Владимир Зеленский не исключил возможность полномасштабной войны с Россией.