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Минобороны Украины назвало цель участия ВСУ в учениях НАТО в Грузии

06 августа 2018, 12:54  •  92 • Украина
Морские пехотинцы военно-морских сил вооружённых сил Украины в рамках участия в учениях Noble Partner 2018 отработают совершенствование навыков и выполнение задач по стандартам НАТО.
 
© Ministry of Defense of Ukraine
 

Об этом информирует пресс-служба Минобороны Украины.

«Целью мероприятия является совершенствование навыков и умений выполнения задач по стандартам НАТО вместе с военнослужащими стран-партнёров и стран — членов Североатлантического альянса», — заявили в ведомстве. 

Отмечается, что в ходе учений будут проведены наступательная и оборонительная операции, отработаны захват населённого пункта и зачистка зданий с высадкой с вертолётов. 

«Также планируется отработка тактико-технических процедур НАТО, усовершенствование навыков по разведке местности на территории противника и ознакомление с тактико-техническими характеристиками огнестрельного оружия Сухопутных войск США», — добавили в Минобороны Украины.

Учения продлятся до 15 августа.

Ранее стало известно, что в Грузии начались учения НАТО Noble Partner 2018.

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