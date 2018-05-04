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Минобороны Украины назвало три версии причины пожара на складе в Балаклее

04 мая 2018, 13:09  •  108 • Украина
В Минобороны Украины рассматривают три возможных причины возникновения пожара на территории военных складов в Балаклее Харьковской области. Об этом на брифинге заявил начальник вооружения Вооружённых сил Украины генерал-майор Николай Шевцов.
 
© uazik_com_ua / Instagram
 

«Первая — возгорание сухой травы на участке технической территории, которая не была очищена от взрывоопасных предметов, путём попадания под гусеницы пожарного танка посторонних предметов, а именно подрывников, элементов пороха, которые вызвали возгорание», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

По другой версии, пожар могло вызвать попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка. 

Согласно третьей версии, возгорание могло возникнуть из-за воздействия солнечных лучей на взрывоопасные предметы, находившиеся на территории. 

«На указанной территории находятся взрывоопасные предметы, оставшиеся от чрезвычайного происшествия 2017 года и требуют особого внимания на выполнение особых инструкций обращения с ними», — заявил Шевцов.

3 мая стало известно, что в Балаклее на технической территории воинской части произошло возгорание травы на площади около 35 гектаров. 

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