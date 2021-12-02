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Минобороны Украины намеревается отправить родственников воюющих на Донбассе военных на левобережную часть страны

02 декабря 2021, 17:00  •  110 • Украина
Командный состав украинской армии, сосредоточенный вдоль линии разграничения с народными республиками, получил бланки анкет Минобороны. В них следует вписать адреса и контактные телефоны близких родственников (родители, жёны, дети), проживающих на правобережной части страны. Минобороны намерено их эвакуировать, предоставив жильё на левом берегу Днепра (по нашим данным, преимущественно на Волыни). Речь может идти, как минимум, о сотне тысяч граждан. Что же это, война и впрямь у порога?
Больше половины офицеров украинской армии – уроженцы русскоязычного востока страны. При этом три четверти солдат и сержантов, воюющих на Донбассе, – выходцы из центральных и западных областей. Впрочем, речи об эвакуации их семей пока не идёт, вывозят только офицерские семьи. Причём начнут не с родителей, а с жён и детей. Родителей начнут эвакуировать, когда 75 процентов жён и детей будут расквартированы.
За 8 лет гражданской войны на Донбассе речь об эвакуации семей военных заходит впервые. Есть основания считать это тревожным знаком – похоже, в Минобороны Украины и впрямь готовятся к военной агрессии, причём там заранее догадываются, что результат может оказаться не в их пользу. И что украинским военным придётся довольно быстро улепётывать – едва ли достанет времени на то, чтобы прихватить с собой свои семьи. Кстати, в анкетах указывается, что эвакуация будет проводиться «в случае критической военной ситуации». Но в том-то и дело, что к эвакуации уже всё готово, и военные городки в западных областях в том числе. А жён и детей начнут туда переправлять буквально со дня на день.
Переселенцам выдадут «на обзаведение» денежное довольствие в размере от 15 000 (семьи младших офицеров) до 25 000 гривен (семьи старших офицеров). Известно, что расквартировывать переселенцев будут преимущественно в Луцке и области. О готовности принять офицерские семьи заявили также Тернополь и Ивано-Франковск. Интрига, однако, в том, поедут ли жёны с детьми из Одессы, Харькова и других крупных городов востока страны на запад. Опыт переселенцев из Крыма свидетельствует о том, что Минобороны Украины не слишком-то удаётся переселять офицерские семьи (из-за бытовых проблем, связанных с переездом, распался каждый второй брак).

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