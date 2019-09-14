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Минобороны Украины намерено закупать у США Javelin
14 сентября 2019, 00:54 • 19 • Украина
Минобороны Украины намеревается напрямую закупать у США противотанковые ракетные комплексы Javelin начиная с 2019 года.
© US Army/via Globallookpress.com
Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на украинское оборонное ведомство.
«Министерством обороны Украины начиная с 2019 года запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS», — заявили там.
В августе сообщалось, что Украина согласовывает с США условия дополнительных поставок Javelin.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за разблокирование военной помощи Украине.
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