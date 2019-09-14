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Минобороны Украины намерено закупать у США Javelin

14 сентября 2019, 00:54  •  19 • Украина
Минобороны Украины намеревается напрямую закупать у США противотанковые ракетные комплексы Javelin начиная с 2019 года.
 
© US Army/via Globallookpress.com
 

Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на украинское оборонное ведомство.

«Министерством обороны Украины начиная с 2019 года запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS», — заявили там.

В августе сообщалось, что Украина согласовывает с США условия дополнительных поставок Javelin.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за разблокирование военной помощи Украине.

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