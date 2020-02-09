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Минобороны Украины грозит построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

09 февраля 2020, 20:39  •  78 • Политика
Минобороны Украины грозит построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, а также отремонтировать объект в Николаевской области.
Министерство обороны Украины планирует построить в Донбассе две военные базы по стандартам Организации Североатлантического альянса (НАТО). Об этом пишет Ura.ru.
Как подчеркнул глава ведомства, одна из них появится в районе Мариуполя, а вторая - в Северодонецке.
"Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО", - пригрозил политик.
Кроме того, будет отремонтирован военный лагерь в Николаевской области. Объект должен получить помещения для тренировок и проживания солдат.

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