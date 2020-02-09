Минобороны Украины грозит построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Министерство обороны Украины планирует построить в Донбассе две военные базы по стандартам Организации Североатлантического альянса (НАТО). Об этом пишет Ura.ru.

Как подчеркнул глава ведомства, одна из них появится в районе Мариуполя, а вторая - в Северодонецке.

"Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО", - пригрозил политик.

Кроме того, будет отремонтирован военный лагерь в Николаевской области. Объект должен получить помещения для тренировок и проживания солдат.