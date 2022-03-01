Минобороны: удары высокоточным оружием нанесены по объектам СБУ и ПСО в Киеве

Для пресечения информатак против России нанесены удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве.

В Министерстве обороны России сообщили, что в ходе спецоперации на Украине в том числе были нанесены удары высокоточным оружием по технологическим объектам, участвовавшим в информационных атаках.

Под удар попали технологические объекты СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве.