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Минобороны: участников фальшивой "химатаки" в сирийском городе Дума нашли и допросили

13 апреля 2018, 21:39  •  193 • В России

Министерству обороны России удалось найти доказательства тому, что провокация "с применением химического оружия" в Восточной Гуте была спланированной. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Выяснилось, что последствия фальшивой "химатаки" были сняты в больнице города Дума.

- Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых "Белых касок" оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации. Минобороны России обладает многочисленными доказательствами, что 7 апреля в Думе была осуществлена именно спланированная провокация с целью введения в заблуждение мирового сообщества. Ее подлинная цель сегодня всем понятна – спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии, - отметил Игорь Конашенков.

На брифинге еще раз показали ключевое "доказательство" всех обвинений западных стран - видеоролик, снятый в больнице города Дума, куда якобы доставлялись пострадавшие от химической атаки мирные жители.

Участников фальшивой "химатаки" в сирийском городе Дума нашли и допросили

- Нам удалось найти непосредственных участников съемки этого видеоролика и опросить их. Оба участника съемки имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи больницы в города Дума. По словам этих сирийцев, все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами. (свидетели рассказали, что у них были признаки удушья от дыма после бомбежки террористов, которая вызвала пожар в доме - прим. авт.). Во время оказания им первой медицинской помощи в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди. Некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами. Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того, как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись, - пояснил Конашенков.

Представитель Минобороны России отметил, что участники знаменитого ролика не скрывают свои имена, и готовы свидетельствовать о том, что стали участниками провокации.

«Ответ на акции давления»: Россия готовит пакет санкций против США и их партнёров

Участников фальшивой "химатаки" в сирийском городе Дума нашли и допросили

Примечательно, что обстрел жилого дома в Думе и появление в больнице провокаторов могут быть между собой связаны. Именно с 3 по 6 апреля боевиками "Джейш аль-Ислам" была проведена серия мощных артиллерийских обстрелов Дамаска, которые привели к жертвам и ранениям.

- Вот такие факты в цивилизованном мире и являются доказательством, а не голословные и безответственные обвинения, распространяемые с целью навешивания ярлыков и очернения руководства других стран, - отметил российский генерал.

Как стало известно "КП", Минобороны России уже сообщила экспертам ОЗХО, что участники съемок готовы принять участие в независимом расследовании.

Представитель Минобороны России отметил, что участники знаменитого ролика не скрывают свои имена, и готовы свидетельствовать о том, что стали участниками провокации

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