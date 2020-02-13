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Минобороны: турки не выполняют обязательства в Идлибе по разделению оппозиционеров от вооруженных террористов

13 февраля 2020, 04:09  •  11 • В России

- Реальной причиной кризиса в Идлибской зоне деэскалации является, к сожалению, невыполнение нашими турецкими коллегами своих обязательств по разделению боевиков умеренной оппозиции от заполнивших эти районы террористов «Джабхат ан-Нусры» и «Хурас ад-Динк», - ответили в Минобороны на заявления о якобы «нападении российских военных на мирных жителей» в зоне деэскалации Идлиб.

В ведомстве подчеркнули, что деятельность российских военнослужащих и, прежде всего, российского Центра примирения враждующих сторон в Идлибской зоне деэскалации, осуществляется исключительно на основе сочинских соглашений.

- Поводом же наблюдаемого резкого обострения обстановки стали многократно зафиксированные российскими и турецкими военнослужащими на наблюдательных постах в зоне деэскалации, скоординированные атаки террористов на соседние мирные районы Сирии, приведшие к ответным действиям сирийских правительственных войск. Именно в результате провокаций в Идлибской зоне деэскалации террористических группировок, прикрывающихся от ответного огня сирийских правительственных войск «живым щитом», сегодня страдает мирное население. Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск, - подчеркивают в Минобороны России.

Несмотря на то, что от террористов освобождена важнейшая транспортная артерия Сирии – дорога М5, связывающая находившуюся в блокаде северную столицу Алеппо с южными городами Сирии Хамой, Хомсом и Дамаском, обстановка в провинции Идлиб остается не простой: значительная часть жителей провинции спешит покинуть опасные участки и перейти в подконтрольные сирийскому правительству районы.

Главной задачей России и Турецкой республики в Сирии остается поступательно искоренение обосновавшихся на ее территории международных террористических группировок для возвращения сирийцам мирной жизни. В Минобороны России уверены, что эта миссия будет успешно реализована.

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