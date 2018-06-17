Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Горловке уничтожены украинские огневые точки
Высотная болезнь: Пентагон заявил о превосходстве Ми-17 над американскими «Чёрны...
Кишинёв за Великую Румынию и против российских миротворцев
«России и США одних рукопожатий мало»: может ли окружение Трампа препятствовать ...
Главная / В России

Минобороны: Студентов-призывников начали готовить в Учебно-военных центрах

17 июня 2018, 18:24  •  44 • В России

На днях в интернете разгорелась жаркая дискуссия: "Вот, очередные реформы, школьное и высшее образование оптимизировали, а теперь и до военных кафедр добрались". Спорят не родители студентов, не сами учащиеся, а те, кто пытается заронить зерно сомнения в любые позитивные перемены в российской армии.

Встрепенулись эти комментаторы, когда узнали, что Минобороны внесло в Госдуму законопроект, который уже одобрен правительством. Будущим законом планируется объединить военные кафедры в вузах (раньше готовили офицеров запаса) под крышей Учебно-военных центров (уже существующие готовят офицеров для контрактной службы), с единой вертикалью подчинения и оснащения. Позже выяснилось, что по факту этот эксперимент был запущен еще в 2008 году, и теперь Минобороны пытается узаконить эти перемены. С тех пор Учебно-военных центров и военных кафедр стало намного больше. Если в 2015 году их было 70, то к концу 2018 года планируется довести их число до 93.

"Мы ничего не меняем. Но если мы хотим, чтобы подготовка была не профанированной, надо создавать нормальную учебно-материальную базу. Программы не являются застывшими раз и навсегда, мы должны реагировать. Подготовку в гражданских вузах сейчас проходит более 61 тысяча студентов. По подготовке кадровых офицеров - 10,5 тысяч, офицеров запаса - 34,2 тысячи, сержанты и солдаты запаса - 16,5 тысяч. И вот эти пропорции будут сохраняться, - рассказал статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков

В Минобороны, уверены, что это вертикаль подчинения позволит "эффективнее использовать учебно-материальную базу, вооружение и военную технику". Оно и понятно: на дворе лазерные пушки, ракеты с ядерными установками и плазменными двигателями летают, развивается беспилотная техника. Для вооружения подобного уровня нужны не только храбрые, но и технически подкованные воины. А таких можно подготовить только в специализированных центрах, где будет достаточно специалистов и технической базы.

Кстати, уже сейчас на военные кафедры гражданских вузов, где офицеров запаса готовят по 150 военно-учетным специальностям, а солдат и сержантов запаса - по 90 военно-учетным специальностям, сохраняется стабильно высокий конкурс.

"Когда мы говорим о людском мобилизационном резерве, который тоже будет получать определенные доплаты ежемесячно. Вот для чего и затевали, чтобы все категории военнослужащих были представлены в этом резерве. И прежде всего из этой категории молодых людей мы формируем людской мобилизационный резерв. Резерв очень ограничен и исчисляется несколькими тысячами. Поэтому отбор ведем по регионам, по военно-учетным специальностям, по количеству. По сути, тоже идет штучный отбор", - отметил Панков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

44
Источник
Похожие новости
17 июня 2018, 00:24
«Не справился с управлением»: что известно о наезде такси на пешеходов в центре Москвы
15 июня 2018, 20:54
«Золотые» голоса избирателей содержат и правящую, и оппозиционные партии Госдумы
16 июня 2018, 17:54
«Обеспечить новое качество роста»: правительство внесло в Госдуму законопроекты о повышении пенсионного возраста и НДС

16 июня 2018, 09:54
Министр иностранных дел Украины Климкин «опроверг» слова Трампа о Крыме
17 июня 2018, 15:09
«Содом в каждый дом»: в Киеве прошёл самый массовый за последнюю историю гей-парад
16 июня 2018, 16:24
Диверсификация нормальная и по-украински: За газом из «Турецкого потока» страны уже выстраиваются в очередь
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 июня 2018, 10:54
Москалькова: омбудсмен Украины находится на Ямале в нарушение законодательства РФ
14 июня 2018, 07:40
Как Финляндия и Эстония обманули законы природы и российский газ (Руслан Осташко)
14 июня 2018, 19:24
"Хитрый" план Порошенко
14 июня 2018, 10:54
Они не верят ни в русское гостеприимство, ни в русскую победу
11 июня 2018, 11:09
Климкин рассказал, каким образом Украина намерена добиться мира на Донбассе
17 июня 2018, 02:28
Как Марина Порошенко не поняла
16 июня 2018, 21:24
В Горловке уничтожены украинские огневые точки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.