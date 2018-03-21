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Минобороны: Страны Запада нарушают закон, чтобы дискредитировать Россию
21 марта 2018, 19:24 • 35 • Политика
Отравление Скрипаля в Солсбери и провокации в Восточной Гуте и Хан-Шейхуне имеют одного организатора, заявил представитель Минобороны РФ.
Россия уничтожила все свое химическое оружие и строго соблюдает конвенцию. Это лично подтвердил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмчу 27 сентября 2017 года. "Несмотря на это, Великобритания и США продолжают обвинять Россию в ее нарушении", - подчеркнул генерал-майор. Особо циничны обвинения США, ведь именно эта страна так и не выполнила требования документа.
После произошедшего в Солсбери Минобороны России провело сравнение с провокациями в Восточной Гуте и Хан-Шейхуне. "Мы заявляем, что страны Запада с целью дискредитировать Россию готовы использовать любые методы сомнительного и незаконного характера", - заявил представитель военного ведомства.
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