Минобороны: Страны Запада нарушают закон, чтобы дискредитировать Россию

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Отравление Скрипаля в Солсбери и провокации в Восточной Гуте и Хан-Шейхуне имеют одного организатора, заявил представитель Минобороны РФ.

Россия уничтожила все свое химическое оружие и строго соблюдает конвенцию. Это лично подтвердил гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмчу 27 сентября 2017 года. "Несмотря на это, Великобритания и США продолжают обвинять Россию в ее нарушении", - подчеркнул генерал-майор. Особо циничны обвинения США, ведь именно эта страна так и не выполнила требования документа.

После произошедшего в Солсбери Минобороны России провело сравнение с провокациями в Восточной Гуте и Хан-Шейхуне. "Мы заявляем, что страны Запада с целью дискредитировать Россию готовы использовать любые методы сомнительного и незаконного характера", - заявил представитель военного ведомства.