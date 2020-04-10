Минобороны: солдатам разрешили заказывать еду по телефону

До чего коронавирус довел: теперь солдат может заказывать себе завтрак по телефону. Министерство обороны России заявило, что в целях минимизации контактов между военнослужащими при приеме пищи внедрена система дистанционного заказа питания. Как она выглядит?

Теперь каждый военнослужащий может получить меню и сделать заказ по телефону, и этот заказ будет сформирован и подготовлен к выдаче в удобное для военнослужащих время. Никаких контактов с обслуживающим персоналом и наличным, все строго по безналичному расчету.

- Заказ готовится с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Во время получения услуги предусмотрено соблюдение дистанции между военнослужащими от полутора метров, - поясняют в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала реализуется целый комплекс профилактических мер:

ежедневно во всех воинских частях и соединениях организовано измерение температуры у военнослужащих и гражданского персонала с применением приборов телеметрии, а также их опрос для раннего выявления инфекционных заболеваний.

Армия к отражению недуга готова: в медицинских частях сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи.

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