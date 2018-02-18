|
Минобороны Швеции назвало условия своего участия в миссии ООН в Донбассе
18 февраля 2018, 15:54 • 428 • Политика
По словам главы министерства, для этого нужно одобрение России.
Швеция примет участие в миротворческой миссии в Донбассе в случае одобрения Запада и России. Такое заявление сделал министр обороны Швеции Петер Хульквист.
"Если мы увидим соответствующие условия и пользу от этой миссии, тогда мы открыты для этого", - цитирует его слова немецкое издание Deutsche Welle.
Занимающий пост советника украинского президента Петра Порошенко бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил, чтобы Швеция, не являющаяся членом альянса, сыграла в миротворческой миссии в Донбассе ведущую роль.
Как ранее заявил соавтор отчета, эксперт по ООН Колумбийского университета Ричад Гован, к операции в Донбассе необходимо привлечь ряд стран мира, имеющих опыт миротворчества. В их числе он указал Швецию, Бразилию Беларусь.
Подпишитесь на нас
428
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
15 февраля 2018, 13:09
|
14 февраля 2018, 11:09
|
12 февраля 2018, 10:24
|
17 февраля 2018, 07:24
|
18 февраля 2018, 01:28
|
13 февраля 2018, 15:39
|
16 февраля 2018, 00:40