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Минобороны Швеции назвало условия своего участия в миссии ООН в Донбассе

18 февраля 2018, 15:54  •  428 • Политика
По словам главы министерства, для этого нужно одобрение России.
Швеция примет участие в миротворческой миссии в Донбассе в случае одобрения Запада и России. Такое заявление сделал министр обороны Швеции Петер Хульквист.
"Если мы увидим соответствующие условия и пользу от этой миссии, тогда мы открыты для этого", - цитирует его слова немецкое издание Deutsche Welle.
Занимающий пост советника украинского президента Петра Порошенко бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил, чтобы Швеция, не являющаяся членом альянса, сыграла в миротворческой миссии в Донбассе ведущую роль.
Как ранее заявил соавтор отчета, эксперт по ООН Колумбийского университета Ричад Гован, к операции в Донбассе необходимо привлечь ряд стран мира, имеющих опыт миротворчества. В их числе он указал Швецию, Бразилию Беларусь.

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