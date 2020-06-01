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Минобороны сделало Пентагону предложение

01 июня 2020, 18:20  •  222 • В России

Довольно странная активность Пентагона вокруг границ России уже стала настораживать Генштаб России. Военных трудно понять: у тебя штаты выкашивает коронавирус, идут массовые митинги и беспорядки на национальной почве, а ты все в облаках паришь где-то на другом континенте, то рядом с Камчаткой, то вблизи Балтики. Все за кем-то подглядываешь...

- Несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции в мире отмечается значительное увеличение количества мероприятий боевой учебы войск альянса, имеющих явную антироссийскую направленность. Например, в ходе последних учений НАТО «Защитник Европы – 2020», где приняли участие 28 тысяч военнослужащих, десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер, - заявил на брифинге журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России Сергей Рудской.

Генерал-полковник отметил, что практически все учебно-боевые задачи НАТО отрабатывало на полигонах, расположенных в непосредственной близости от наших границ, а в качестве вероятных целей для поражения рассматривались объекты, размещенные на территории России.

Резко возросла активность военно-воздушных и военно-морских сил США и их союзников вблизи российских границ.

- Только в апреле текущего года осуществлен полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полетов над Эстонией, Литвой, Швецией, Норвегией и впервые над Украиной, - отметил Рудской.

Фото: Министерство обороны РФ

Начальник Главного оперативного управления Генштаба подчеркнул, что американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстояние до 10 км.

Во всех случаях наши летчики поднимались в небо, в готовность приводились зенитные ракетные средства. Собственно, за этим и наблюдали американцы со своих самолетов-разведчиков. Им важно определить оперативность, последовательность действий российских военных. За прошедший месяц над Балтикой выполнено 10 полетов самолетов-разведчиков, над Черным морем – 6. Зафиксирован американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4B над территорией Грузии. Кроме того, на брифинге стало известно, что для повышения противоракетного потенциала и расширения возможностей по наблюдению за внутренними районами российской территории продолжается модернизация радиолокационной станции «Глобус-3» в Северной Норвегии в населенном пункте Варде.

Активизировались военные НАТО даже в Арктике, куда зашли впервые с момента окончания «холодной войны». Накануне празднования 75-летия Победы над фашисткой Германией, в акватории Баренцева моря они провели учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО.

Фото: Министерство обороны РФ

По словам Рудского, три американских эсминца, атомная подводная лодка, универсальный транспорт снабжения ВМС США, а также фрегат УРО ВМС Великобритании отрабатывали там "задачи по поражению объектов на территории России и перехват российских баллистических ракет".

- Подобными действиями Соединенные Штаты и их союзники, прикрываясь надуманной угрозой "о российской агрессии", продолжают разрушать сложившуюся систему безопасности в Европе. Значительное повышение военной активности НАТО у наших границ отмечалось на фоне возможного выхода американцев из Договора по открытому небу и ранее сделанных Вашингтоном шагов по разрушению Договора о РСМД. Продолжается работа по наращиванию инфраструктуры ПРО в Польше в дополнение к развернутому объекту США в Румынии. Все озабоченности, связанные с возможным размещением на этих базах крылатых ракет "Томахок" – сохраняются, - пояснил генерал-полковник.

Рудской отметил, что несмотря на все эти маневры Пентагона, Минобороны России придерживается курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО.

- Сегодня, когда в мире усилия сосредоточены на противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, необходимо снижать уровень конфронтации, воздержаться от агрессивных действий и демонстрации силы, - заявил Рудской.

Он попросил заметить, что в текущем году Вооруженными Силами России не предусматривается проведение крупных учений вблизи границ стран – членов НАТО. Вглубь страны перенесены и масштабные действия в рамках СКШУ «Кавказ-2020».

- В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств готовы зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей. Принципиальное значение уделяем практической реализации инициативы об обоюдном использовании транспондеров при полетах боевой авиации на Балтике, - сделал предложение всем странам НАТО представитель Минобороны России.

Безусловно все эти предложения без особой надежды на взаимность, так как делаются уже не впервые.

Российские истребители поднялись в небо для перехвата бомбардировщиков США.

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