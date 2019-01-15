Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нацистские лагеря, демократия и выборы на Украине. Лучшие выступления Вячеслава ...
Патрушев: Киев способствует утрате Украиной своей государственности
США и Китаю предстоит холодная война на десятилетия – Foreign Policy
"Задавит своим тоннажем": Эксперт рассказал, как "Североморск&quo...
Главная / В России

Минобороны: Россия не платила Лаосу за возвращение советских танков Т-34

15 января 2019, 20:54  •  91 • В России

Недавняя новость о том, что Лаос возвращает в Россию 30 легендарных советских танков Т-34, широко обсуждалась на военных форумах. Исправная, находящаяся в хорошем состоянии и на боевом ходу техника - настоящая находка для российских ценителей боевых раритетов. В России вновь обретенные «тридцатьчетверки» будут использоваться для парадов Победы.

Одновременно в сети выложили фотографии российских учебно-боевых самолетов Як-130, которые появились на аэродромах Лаоса в декабре 2018-го года. И некоторые предположили, что именно ими Россия расплатилась за три десятка бронированных машин.

Пояснения по этому поводу «Комсомолке» дали в Министерстве обороны России.

- 4 самолета Як-130 поставлены в Лаос в рамках контракта, подписанного в 2017 году, и оплачены в полном объеме, - рассказали в ведомстве. - Что же касается танков Т-34, то лаосская сторона передала их в дар России в знак признательности за многолетнее военно-техническое сотрудничество.

Напомним, договоренность о возвращении в Россию танков Т-34 была достигнута после визита министра обороны Сергея Шойгу в Лаос в 2018 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

91
Источник
Похожие новости
15 января 2019, 15:54
«Не повод расслабляться»: Нижний Новгород назван лучшим городом страны по качеству жизни
14 января 2019, 22:09
Путин поручил оказать помощь пострадавшим в Шахтах
15 января 2019, 20:54
Николай Патрушев: США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру
Загрузка...
15 января 2019, 12:39
«Задача — определить судьбу пропавших»: число погибших при взрыве в Шахтах увеличилось до двух
15 января 2019, 02:54
«Претензий ни к кому не имеет»: учительница из Сызрани просит прекратить проверку в отношении ударившего её ученика
15 января 2019, 17:39
Лукашенко предупредил об угрозе независимости с Запада и Востока
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
15 января 2019, 16:09
"Задавит своим тоннажем": Эксперт рассказал, как "Североморск" ос...
15 января 2019, 09:39
"Такого газа мы нигде еще не видели": Вучич рассказал, почему Сербия ждет П...
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
15 января 2019, 09:39
Москва не позволит кораблям НАТО войти в Азовское море — правительство Крыма
15 января 2019, 03:09
Новый план атаки Киева на Крымский мост сравнили с мультфильмом "Марио идет граб...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежом!
10 января 2019, 06:09
Жители британского города "вырастили" в местной канализации огромного "жирового монстра"
10 января 2019, 02:54
Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев обувью по лицу
11 января 2019, 21:09
Штурм офиса в центре Киева: Замешан кандидат-юморист на пост президента Украины
14 января 2019, 01:09
"Хотят вернуться домой живыми": Солдаты ВСУ отказались выходить на позиции в Донбассе
12 января 2019, 11:56
Я иду в президенты
12 января 2019, 03:39
Киев может воевать с Москвой только на словах: Украинский полковник оценил состояние армии страны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.