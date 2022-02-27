|
Минобороны России заявило о потерях на Украине: "Военные проявляют мужество и героизм"
27 февраля 2022, 20:50 • 251 • Политика
В Минобороны России сообщили о ходе выполнения спецоперации по демилитаризации Украины.
Минобороны России заявило о потерях в ходе проводимой спецоперации на территории Украины по демилитаризации и денацификации киевского режима.
- говорится в заявлении военного ведомства.
Как подчёркивается в заявлении Минобороны, потери личного состава войск спецоперации "многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооружённых сил".
С начала операции вооружёнными силами России поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к гражданам России президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооружённые силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Подпишитесь на нас
251
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 февраля 2022, 19:35
|
22 февраля 2022, 13:25
|
26 февраля 2022, 03:10
|
25 февраля 2022, 08:30
|
22 февраля 2022, 19:50
|
24 февраля 2022, 03:20
|
24 февраля 2022, 09:10