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Минобороны России заявило о потерях на Украине: "Военные проявляют мужество и героизм"

27 февраля 2022, 20:50  •  251 • Политика
В Минобороны России сообщили о ходе выполнения спецоперации по демилитаризации Украины.
Минобороны России заявило о потерях в ходе проводимой спецоперации на территории Украины по демилитаризации и денацификации киевского режима.
Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи,
- говорится в заявлении военного ведомства.
Как подчёркивается в заявлении Минобороны, потери личного состава войск спецоперации "многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооружённых сил".
С начала операции вооружёнными силами России поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к гражданам России президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооружённые силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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