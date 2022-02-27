Минобороны России заявило о потерях на Украине: "Военные проявляют мужество и героизм"

В Минобороны России сообщили о ходе выполнения спецоперации по демилитаризации Украины.

Минобороны России заявило о потерях в ходе проводимой спецоперации на территории Украины по демилитаризации и денацификации киевского режима.

Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи,

- говорится в заявлении военного ведомства.

Как подчёркивается в заявлении Минобороны, потери личного состава войск спецоперации "многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооружённых сил".

С начала операции вооружёнными силами России поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к гражданам России президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооружённые силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.