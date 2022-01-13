Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенны...
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовик...
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве ...
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два фак...
Главная / Политика

Минобороны России сообщило о новом шаге ОДКБ в Казахстане

13 января 2022, 11:50  •  39 • Политика
Министерство обороны России сообщило о новом шаге коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.
По данным ведомства, сейчас в республике началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам Казахстана. В Минобороны уточнили, что на данный момент силы ОДКБ готовят технику и материальные средства для загрузки в самолёты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.
Напомним, начавшиеся в первых числах января протесты против повышения цен на сжиженный газ быстро переросли в погромы, мародёрство и бандитизм. Вооружённые боевики принялись громить магазины, сжигать правительственные здания и нападать на представителей органов правопорядка. Покушение было совершено даже на мэра Алма-Аты.
Ситуацию удалось стабилизировать благодаря миротворцам из стран - членов ОДКБ, которые позволили казахским силовикам переключить внимание на наведение порядка. На Западе тут же объявили грабежи и убийства "мирным протестом" и осудили власти Казахстана за то, что те обратились за помощью к ОДКБ. Сейчас ситуация в стране уже под контролем. В трёх областях страны уже отменили режим ЧП.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



39
Источник
Похожие новости
13 января 2022, 02:30
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё поговорим"
13 января 2022, 00:45
Москва сорвала госпереворот в Казахстане. Время предъявлять счёт за оказанные услуги
13 января 2022, 08:20
Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности на Украине
13 января 2022, 04:15
Коротченко назвал три "главных хита" русской ПВО
13 января 2022, 00:45
Требования к НАТО поддержали в Германии: "Россия имеет право" - депутат бундестага
13 января 2022, 02:30
Захарова высмеяла журналиста "Эха": "Плющев… ретировался. Никакой колонки в DW не будет"
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 января 2022, 02:30
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё поговорим&...
13 января 2022, 00:45
Москва сорвала госпереворот в Казахстане. Время предъявлять счёт за оказанные услуги
13 января 2022, 08:20
Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности на У...
13 января 2022, 01:50
«Москва обозначила контрмеры»: как прошло заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе
13 января 2022, 00:10
Скверный спектакль в Женеве
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2022, 03:25
Сатановский объяснил "дядям и тётям из США", какой русской угрозы следует бояться
08 января 2022, 12:15
Удар Западу под дых: Казахстан научил "бумажного тигра" кусаться
10 января 2022, 00:25
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахстан
08 января 2022, 19:50
Захват биолаборатории. В Алма-Ате сбылись худшие опасения?
09 января 2022, 16:50
Казахские силовики разозлили коллег из Киргизии: "Я ещё раз говорю"
08 января 2022, 02:55
"Борцы с виранией" Казахстана разоблачены - снято на Украине
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.