Минобороны России сообщило о новом шаге ОДКБ в Казахстане

Министерство обороны России сообщило о новом шаге коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.

По данным ведомства, сейчас в республике началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам Казахстана. В Минобороны уточнили, что на данный момент силы ОДКБ готовят технику и материальные средства для загрузки в самолёты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.

Напомним, начавшиеся в первых числах января протесты против повышения цен на сжиженный газ быстро переросли в погромы, мародёрство и бандитизм. Вооружённые боевики принялись громить магазины, сжигать правительственные здания и нападать на представителей органов правопорядка. Покушение было совершено даже на мэра Алма-Аты.

Ситуацию удалось стабилизировать благодаря миротворцам из стран - членов ОДКБ, которые позволили казахским силовикам переключить внимание на наведение порядка. На Западе тут же объявили грабежи и убийства "мирным протестом" и осудили власти Казахстана за то, что те обратились за помощью к ОДКБ. Сейчас ситуация в стране уже под контролем. В трёх областях страны уже отменили режим ЧП.