Минобороны России сделало Путину необычный подарок

Утром 7 октября российский лидер Владимир Путин провёл разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым.

Беседа проходила по видеосвязи. Военачальник доложил президенту об успешном окончании тестирования новейшего русского оружия - ракеты "Циркон".

Напомним, данное боевое средство является гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой. Она предназначена для ликвидации надводного флота противника - как фрегатов, так и авианосцев. Скорость "Циркона" может достигать 10-11 км/ч, что делает её неуязвимой перед существующими комплексами ПВО противника.

Герасимов сообщил, что 6 октября из Белого моря с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" была выполнена учебная стрельба ракетой по морской цели, находящейся в Баренцевом море. Испытания прошли успешно - "Циркон" попал точно в цель.

Путин, в свою очередь, отметил уникальность данной ракеты и добавил, что она укрепит обороноспособность страны.

"Испытания этой ракеты - это большое событие не только в жизни вооружённых сил, но и всей России", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня у Владимира Путина день рождения. Ему исполняется 68 лет.