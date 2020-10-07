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Минобороны России сделало Путину необычный подарок

07 октября 2020, 15:05  •  134 • Политика
Минобороны России сделало Владимиру Путину необычный подарок на день рождения. Так, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту об успешном окончании тестирования новейшего русского оружия - ракеты "Циркон".
Утром 7 октября российский лидер Владимир Путин провёл разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым.
Беседа проходила по видеосвязи. Военачальник доложил президенту об успешном окончании тестирования новейшего русского оружия - ракеты "Циркон".
Напомним, данное боевое средство является гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой. Она предназначена для ликвидации надводного флота противника - как фрегатов, так и авианосцев. Скорость "Циркона" может достигать 10-11 км/ч, что делает её неуязвимой перед существующими комплексами ПВО противника.
Герасимов сообщил, что 6 октября из Белого моря с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" была выполнена учебная стрельба ракетой по морской цели, находящейся в Баренцевом море. Испытания прошли успешно - "Циркон" попал точно в цель.
Путин, в свою очередь, отметил уникальность данной ракеты и добавил, что она укрепит обороноспособность страны.
"Испытания этой ракеты - это большое событие не только в жизни вооружённых сил, но и всей России", - подчеркнул президент.
Напомним, сегодня у Владимира Путина день рождения. Ему исполняется 68 лет.

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