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Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши

06 марта 2022, 20:15  •  139 • Политика
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши. Официальный представитель отечественного ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что Москва будет рассматривать эти страны как участников конфликта, если Киев будет использовать их аэродромы для осуществления военных действий против русской армии.
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе нового брифинга озвучил решительное предупреждение в адрес властей Румынии и Польши.
Он подчеркнул, что попытки ВВС Украины задействовать аэродромы приграничных государств для осуществления военных действий против русской армии будут восприниматься Москвой в качестве вовлечения этих стран в вооружённое противостояние.
Конашенков также передал, что истребители и средства противовоздушной обороны ВКС России за последние часы нейтрализовали три самолёта Су-27 и три БПЛА украинских ВВС.
Всего за период 5-6 марта Военно-воздушные силы Незалежной лишились 11 самолётов и двух вертолётов.
Таким образом, почти вся боевая авиационная группировка Киева уже ликвидирована, подчеркнули в ведомстве.

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