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Минобороны России разоблачило израильский вброс Зеленского одним фактом

30 марта 2022, 12:20  •  57 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский солгал в видеообращении к израильскому Кнессету, обвинив Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области. В Минобороны России всего одним фактом разоблачили этот вброс.
Хотим подчеркнуть, в ходе специальной военной операции российские вооружённые силы не наносят удары по гражданским объектам, - особо заострили внимание журналистов и всего мира в Минобороны России. - Тем более по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения.
Возмущение наших военных вызвал очередной фейк, вброшенный в инфополе с подачи президента Украины Владимира Зеленского. Как напомнили в Минобороны, речь идёт о выступлении украинского лидера с видеообращением к израильскому Кнессету. Во время своего спича Зеленский обвинил нашу страну в якобы ударах по городу Умань Черкасской области.
Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, цитируем, что "это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества",
- обратили внимание в военном ведомстве.
Однако уловка Зеленского не сработала. Минобороны России уже не раз разоблачало циничные фейки, с помощью которых украинский националистический режим пытается сохранить свою власть в стране и ввести мировое сообщество в заблуждение. Вброс Зеленского русские военные опровергли простым фактом: по мирным объектам, социальной структуре Вооружённые силы России не бьют.
Именно киевский режим, в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали, использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях,
- резюмировали в Минобороны России.

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