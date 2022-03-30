Минобороны России разоблачило израильский вброс Зеленского одним фактом

Президент Украины Владимир Зеленский солгал в видеообращении к израильскому Кнессету, обвинив Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области. В Минобороны России всего одним фактом разоблачили этот вброс.

Хотим подчеркнуть, в ходе специальной военной операции российские вооружённые силы не наносят удары по гражданским объектам, - особо заострили внимание журналистов и всего мира в Минобороны России. - Тем более по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения.

Возмущение наших военных вызвал очередной фейк, вброшенный в инфополе с подачи президента Украины Владимира Зеленского. Как напомнили в Минобороны, речь идёт о выступлении украинского лидера с видеообращением к израильскому Кнессету. Во время своего спича Зеленский обвинил нашу страну в якобы ударах по городу Умань Черкасской области.

Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, цитируем, что "это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества",

- обратили внимание в военном ведомстве.

Однако уловка Зеленского не сработала. Минобороны России уже не раз разоблачало циничные фейки, с помощью которых украинский националистический режим пытается сохранить свою власть в стране и ввести мировое сообщество в заблуждение. Вброс Зеленского русские военные опровергли простым фактом: по мирным объектам, социальной структуре Вооружённые силы России не бьют.

Именно киевский режим, в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали, использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях,

- резюмировали в Минобороны России.