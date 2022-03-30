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Минобороны России разоблачило израильский вброс Зеленского одним фактом
30 марта 2022, 12:20 • 57 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский солгал в видеообращении к израильскому Кнессету, обвинив Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области. В Минобороны России всего одним фактом разоблачили этот вброс.
Возмущение наших военных вызвал очередной фейк, вброшенный в инфополе с подачи президента Украины Владимира Зеленского. Как напомнили в Минобороны, речь идёт о выступлении украинского лидера с видеообращением к израильскому Кнессету. Во время своего спича Зеленский обвинил нашу страну в якобы ударах по городу Умань Черкасской области.
- обратили внимание в военном ведомстве.
Однако уловка Зеленского не сработала. Минобороны России уже не раз разоблачало циничные фейки, с помощью которых украинский националистический режим пытается сохранить свою власть в стране и ввести мировое сообщество в заблуждение. Вброс Зеленского русские военные опровергли простым фактом: по мирным объектам, социальной структуре Вооружённые силы России не бьют.
- резюмировали в Минобороны России.
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