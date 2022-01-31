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Минобороны России поймало Эстонию на лжи о Су-27
31 января 2022, 21:05 • 170 • Политика
Министерство обороны России поймало Эстонию на лжи о русском истребителе Су-27, который якобы нарушил воздушное пространство прибалтийской республики. В ведомстве заявили, что полёты над Балтийским морем в тот день вообще не проводились.
Так Минобороны прокомментировало заявление МИД Эстонии, что самолёт ВКС России 29 января нарушил границу страны возле острова Вайндлоо.
- пояснили в министерстве.
Ранее власти Эстонии заявили, что Су-27 вторгся в воздушное пространство республики и пробыл там менее 3 минут. При этом эстонская сторона утверждает, что транспондер самолёта был отключён, а пилот не отвечал на запросы диспетчеров. МИД страны в связи с этим вызвал временного поверенного в делах России и вручил ему ноту протеста.
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