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Минобороны России ответило на запрос Алиева об "Искандерах" в Карабахе

20 апреля 2021, 22:05  •  41 • Политика
Ильхам Алиев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Баку пытается выяснить, обломки чьей ракеты были обнаружены при разминировании Шуши
Минобороны России не фиксировало пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Такой ответ Москва на соответствующий запрос Баку. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Глава Республики подчеркнул, что вопрос о возможном использовании Ереваном российских ОТРК в противостоянии за НКР является непростым и серьезным.
"Я ознакомился с этим ответом. Должен сказать азербайджанскому народу все, как есть. Здесь не должно быть каких-либо тайн. В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет", – цитирует РИА "Новости" Алиева.
Президент выразил надежду, что история с "Искандерами" прояснится, поскольку в бакинском Парке Трофеев, где сейчас можно увидеть экспонаты осеннего противоборства между силами Армении и Азербайджана представлены некие "остатки ракет" и их наличие "невозможно отрицать".
"Когда армянскому руководству задаешь вопрос о том, использовали ли они ракеты "Искандер-М", они молчат. Хотя мы знаем, как и когда они запустили ракеты, мы многое знаем", – утверждает Алиев.
Напомним, скандал с нашими ОТРК начался с подачи премьер-министра Армении Николо Пашиняна, заявившего о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах "Искандера" в ходе прошлогодней эскалации конфликта. Потом он опроверг свои слова, отметив, что ему неправильно доложили о сложившейся ситуации.
Сам Алиев также ранее высмеял своего оппонента. Да и Генштаб Минобороны РФ уже давал объяснения по этому поводу. Москва подчеркивала, что не фиксировала запуска ракет из отечественных ОТРК.
Однако в западных СМИ настойчиво писали, что снаряд "Искандера" был перехвачен ПВО Азербайджана чуть ли не на подлете к Баку. И вот в начале апреля стало известно, что еще в марте при разминировании города Шуша были обнаружены обломки как минимум двух ракет якобы нашего комплекса. Они же потом появились в Парке трофеев, куда приезжал сам Алиев и, стоя перед соответствующим стендом, обратился к Пашиняну с тем, чтобы тот объяснил, как обломки ракеты оказались в Нагорном Карабахе.

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