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Минобороны России отвергло обвинения Эстонии в нарушении границ
23 сентября 2021, 19:30 • 98 • Политика
В Минобороны России отвергли обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства.
Минобороны России опровергло обвинение Эстонии в нарушении её воздушного пространства военным самолётом ВВС России А-50.
В Минобороны России пояснили, что 22 сентября самолёт А-50 ВКС "осуществил плановый перелёт с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации".
- подчеркнули русские военные.
В ходе перелёта А-50 экипаж находился "на связи с эстонскими диспетчерами", в ходе полёта "никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли".
В ведомстве подчеркнули, что полёт проходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", передаёт ТАСС.
Ранее МИД Эстонии сообщил, что вручил послу России ноту из-за "нарушения воздушной границы".
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