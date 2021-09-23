Минобороны России отвергло обвинения Эстонии в нарушении границ

В Минобороны России отвергли обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства.

Минобороны России опровергло обвинение Эстонии в нарушении её воздушного пространства военным самолётом ВВС России А-50.

В Минобороны России пояснили, что 22 сентября самолёт А-50 ВКС "осуществил плановый перелёт с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации".

Перелёт проходил по заранее согласованному маршруту с включённым транспондером,

- подчеркнули русские военные.

В ходе перелёта А-50 экипаж находился "на связи с эстонскими диспетчерами", в ходе полёта "никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли".

В ведомстве подчеркнули, что полёт проходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", передаёт ТАСС.

Ранее МИД Эстонии сообщил, что вручил послу России ноту из-за "нарушения воздушной границы".