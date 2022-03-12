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Минобороны России отчиталось о ходе спецоперации: Уничтожены 3593 военных объекта Украины
12 марта 2022, 21:35 • 414 • Политика
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков предоставил данные о ходе демилитаризации военной инфраструктуры Украины в процессе проводимой спецоперации.
Минобороны России предоставило данные о ходе спецоперации на Украине к 12 марта.
- рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Также участники спецоперации смогли уничтожить 61 вертолёт, 126 беспилотников, более 1100 танков и других бронированных машин, 118 систем реактивного залпового огня, 436 установок артиллерии и миномётов, а также 973 единицы автомобильной техники.
Также за день были сбиты ещё три беспилотника, в том числе "Байрактар ТБ-2", и один вертолёт Ми-24.
Конашенков отметил, что продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, поражены "четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 места скопления боевой техники".
Продолжается наступление войск ЛНР и ДНР, взяты под контроль несколько населённых пунктов в Донбассе.
Россия с 24 февраля начала спецоперацию по защите республик Донбасса, а также с целью денацификации и демилитаризации Украины. Режим в Киеве намерен втянуть Украину в НАТО, что является прямой угрозой для безопасности России и её населения.
Царьград ведёт специальную трансляцию хода спецоперации России на Украине.
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