Минобороны России отчиталось о ходе спецоперации: Уничтожены 3593 военных объекта Украины

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков предоставил данные о ходе демилитаризации военной инфраструктуры Украины в процессе проводимой спецоперации.

Минобороны России предоставило данные о ходе спецоперации на Украине к 12 марта.

Всего за время операции выведено из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины,

- рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также участники спецоперации смогли уничтожить 61 вертолёт, 126 беспилотников, более 1100 танков и других бронированных машин, 118 систем реактивного залпового огня, 436 установок артиллерии и миномётов, а также 973 единицы автомобильной техники.

Также за день были сбиты ещё три беспилотника, в том числе "Байрактар ТБ-2", и один вертолёт Ми-24.

Конашенков отметил, что продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, поражены "четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 места скопления боевой техники".

Продолжается наступление войск ЛНР и ДНР, взяты под контроль несколько населённых пунктов в Донбассе.

Россия с 24 февраля начала спецоперацию по защите республик Донбасса, а также с целью денацификации и демилитаризации Украины. Режим в Киеве намерен втянуть Украину в НАТО, что является прямой угрозой для безопасности России и её населения.

Царьград ведёт специальную трансляцию хода спецоперации России на Украине.